Совет Европы в очередной раз призвал Азербайджан исполнять решения ЕСПЧ

Совет Европы в очередной раз призвал Азербайджан исполнять решения ЕСПЧ

Комитет министров Совета Европы 3-5 декабря на заседании в Страсбурге обсудил выполнение членами Совета Европы решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По итогам обсуждений, были приняты 42 решений в отношении 19 государств, сообщает пресс-служба Совета Европы.

Несколько решений были связаны с Азербайджаном.

В частности, это дело «Группы Анара Мамедли», включающая 5 решений ЕСПЧ по жалобам Анара Мамедли, Интигама Алиева, Ибрагимова и Мамедова, Хадиджи Исмайловой (2), Арифа и Лейлы Юнус.

ЕСПЧ признал незаконным лишение свободы заявителей (нарушение статьи 18 Конвенции) за их политическую и общественную деятельность, критику правительства.

Комитет министров в очередной раз констатировал, что власти Азербайджана не исполнили эти решения в полной мере, не обеспечили отмену приговоров в отношении указанных лиц и не сняли с них судимости.

Комитет министров вернется к этому вопросу на следующем заседании.

Также принято решение по делу «Группы Неймата Алиева», где речь идет о нарушениях прав в контексте парламентских выборов 2005 и 2010 годов.

Неисполненным остается также решение «Саргсян против Азербайджана», касающегося беженца из Геранбойского района, который вынужден был оставить свою собственность в селе Гюлистан в 1992 году.

При этом Комитет министров указал на неисполнение Армениенй решения суда по делу «группы Чырагов против Армении», принятого по жалобам шести бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района.

Еще одно решение касалось дела «Макучян и Минасян против Азербайджана (убийство и покушение на убийство армянских офицеров в ходе мероприятия НАТО в Будапеште в 2004 году).

Комитет министров Совета Европы предписал правительствам принять меры по исполнению решений ЕСПЧ и представить информацию об этом.