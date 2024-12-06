  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast11.30 C
  • Суббота, 7 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(46 минут назад)
Красный Крест посетил армянских сепаратистов

Красный Крест посетил армянских сепаратистов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Красный Крест посетил армянских сепаратистов

В декабре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили находяшихся под арестом в Азербайджане армян. Как сказано в сообщении Красного Креста, армянам созданы условия для их общения с семьями.

Кого именно посетили сотрудники МККК, не уточняется. Речь идет лидерах сепаратистов Карабаха, которые были арестованы в ходе сентябрьской 2023 года операции ВС Азербайджана. Против них выдвинуты обвинении в совершении тяжких преступлений против Азербайджанского государства.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей