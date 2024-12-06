Красный Крест посетил армянских сепаратистов
Красный Крест посетил армянских сепаратистов
В декабре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили находяшихся под арестом в Азербайджане армян. Как сказано в сообщении Красного Креста, армянам созданы условия для их общения с семьями.
Кого именно посетили сотрудники МККК, не уточняется. Речь идет лидерах сепаратистов Карабаха, которые были арестованы в ходе сентябрьской 2023 года операции ВС Азербайджана. Против них выдвинуты обвинении в совершении тяжких преступлений против Азербайджанского государства.
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