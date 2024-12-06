Посольство США о целях визита зампомощника госсекретаря

Заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак и старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно прибили в Баку для встреч на высоком уровне и для того, чтобы проконсультироваться с послом Либби и членами его команды.

В ходе бесед с официальными лицами Азербайджана заместитель помощника госсекретаря Хак и старший советник Боно обсудили очередные шаги для достижения прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, укрепления двусторонних отношений и сотрудничества по вопросам климата после успеха COP29. Об этом говорится в сообщении посольства от 6 декабря.