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(47 минут назад)
Посольство США о целях визита зампомощника госсекретаря

Посольство США о целях визита зампомощника госсекретаря

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство США о целях визита зампомощника госсекретаря

Заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак и старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно прибили в Баку для  встреч на высоком уровне и для того, чтобы проконсультироваться с послом Либби и членами его команды.

В ходе бесед с официальными лицами Азербайджана заместитель помощника госсекретаря Хак и старший советник Боно обсудили очередные шаги для достижения прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, укрепления двусторонних отношений и сотрудничества по вопросам климата после успеха COP29. Об этом говорится в сообщении посольства от 6 декабря.

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