ResPlatforma  подтверждает свою оппозиционную идентичность и приверженность  республиканским ценностям

Платформа III Республики (ResPlatforma) выступила с заявлением по случаю первой годовщины создания этого политического движения.

В своем заявлении ResPlatforma подтвердиласвою приверженность республиканским ценностям и отметила, что появилась на политической сцене Азербайджана, выдвинув идеи освобождения страны от идеологии радикального этатизма (абсолютная роль государства в обществе и пропаганда подчинения интересов личности государству) и построения государства, основанного на принципах демократической децентрализации, республиканских ценностях, секуляризма и решение реальных и судьбоносных проблем страны.

Объявление организации 7 декабря 2023 г. было приурочено к 105-й годовщине со дня основания азербайджанского парламентаризма – начала деятельности парламента Азербайджанской народной республики (1918-20 гг.).

Посткарабахская повестка обусловлена тем, что после восстановления целостности страны, основной фокус политики в Азербайджане должен был быть направлен на демонтаж неэффективной системы чрезмерной централизации власти.

Для достижения этой цели ResPlatforma призвала прогрессивных граждан к активному политическому участию.

ResPlatforma с момента создания представила документы концептуального решения проблем страны, активно участвовала в общественных обсуждениях.

С самого начала ResPlatforma столкнулась с репрессиями. Уже в конце декабря 2023 г. член правления Араз Алиев был арестован в административном порядке на 25 суток. В марте этого года по надуманным уголовным обвинениям были арестованы спикер движения Акиф Гурбанов и член правления Руслан Иззятли, другие члены организации подвергались допросам.

В первую годовщину своего создания ResPlatforma подтверждает приверженность своим принципам и ценностям и не отступает от оппозиции правительству Алиева и продолжит свою деятельность.

*ResPlatforma — политическое движение, основанное 7 декабря 2023 года политиками, объединившимися вокруг идей децентрализации демократии и верховенства закона, и направленное на содействие гражданскому участию.