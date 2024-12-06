ResPlatforma подтверждает свою оппозиционную идентичность и приверженность республиканским ценностям
ResPlatforma подтверждает свою оппозиционную идентичность и приверженность республиканским ценностям
Платформа III Республики (ResPlatforma) выступила с заявлением по случаю первой годовщины создания этого политического движения.
В своем заявлении ResPlatforma подтвердиласвою приверженность республиканским ценностям и отметила, что появилась на политической сцене Азербайджана, выдвинув идеи освобождения страны от идеологии радикального этатизма (абсолютная роль государства в обществе и пропаганда подчинения интересов личности государству) и построения государства, основанного на принципах демократической децентрализации, республиканских ценностях, секуляризма и решение реальных и судьбоносных проблем страны.
Объявление организации 7 декабря 2023 г. было приурочено к 105-й годовщине со дня основания азербайджанского парламентаризма – начала деятельности парламента Азербайджанской народной республики (1918-20 гг.).
Посткарабахская повестка обусловлена тем, что после восстановления целостности страны, основной фокус политики в Азербайджане должен был быть направлен на демонтаж неэффективной системы чрезмерной централизации власти.
Для достижения этой цели ResPlatforma призвала прогрессивных граждан к активному политическому участию.
ResPlatforma с момента создания представила документы концептуального решения проблем страны, активно участвовала в общественных обсуждениях.
С самого начала ResPlatforma столкнулась с репрессиями. Уже в конце декабря 2023 г. член правления Араз Алиев был арестован в административном порядке на 25 суток. В марте этого года по надуманным уголовным обвинениям были арестованы спикер движения Акиф Гурбанов и член правления Руслан Иззятли, другие члены организации подвергались допросам.
В первую годовщину своего создания ResPlatforma подтверждает приверженность своим принципам и ценностям и не отступает от оппозиции правительству Алиева и продолжит свою деятельность.
*ResPlatforma — политическое движение, основанное 7 декабря 2023 года политиками, объединившимися вокруг идей децентрализации демократии и верховенства закона, и направленное на содействие гражданскому участию.
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