Кабинет министров Азербайджана внес изменения в перечень технических средств для негласного сбора информации
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в перечень технических средств для негласного сбора информации
Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в Перечень технических средств, используемых для негласного получения информации в оперативно-розыскной деятельности, первоначально установленный постановлением от 15 августа 2000 года.
Указ, подписанный премьер-министром Али Асадовым 5 декабря, вносит существенные изменения в документ под названием «Перечень технических средств для негласного сбора информации», отражая обновления, обусловленные развитием технологий и оперативными потребностями.
Ключевые поправки включают в себя добавление новых технических средств в разделы 17–24, охватывающих современные записывающие устройства, многофункциональные средства обнаружения скрытого оборудования, устройства обработки акустических и видеоданных, а также средства радиосвязи, работающие за пределами стандартных диапазонов частот.
В новых разделах описывается включение таких инструментов, как многоканальные регистраторы психофизических реакций, скрытое радиолокационное оборудование и программное обеспечение для записи многоканальных телефонных звонков. Эти обновления направлены на расширение возможностей сбора информации и оперативного надзора.
В решении в качестве правовой основы приводится восьмой пункт статьи 119 Конституции Азербайджана, что подчеркивает приверженность правительства приведению оперативной практики в соответствие с конституционными требованиями.
Поправки направлены на модернизацию инфраструктуры безопасности и исследований Азербайджана и обеспечения соответствия национальным и международным стандартам.
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