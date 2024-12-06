Джахангир Гаджиев
Бывший шеф Межбанка жалуется на плохую медицину в тюрьме
Отбывающему наказание в колонии №13 бывшему главе Межбанка (МБА) Джахангиру Гаджиеву не оказывается эффективная медицинская помощь, несмотря на плохое состояние его здовровья. Об этом Turan сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев.
По его словам, Гаджиев страдает анефризмой аорты, гипоксией (недостаточное снабжение кислородрм мозга) и у него онемела левая рука.
Несмотря на это, Гаджиева не переводят не только в госпиталь пенитенциарной службы, но и даже в санчасть колонии, отметил адвокат.
При этом, ему не предоставляют результатов анализов, которые у него берут в колонии, продолжил Мехтиев.
Бывшему банкиру также отказывают в обследовании и лечении за его личный счет.
«Мы в очередной раз обратились в главное медуправление Минюста, но прошло 15 дней и ответа все еще нет», - сказал адвокат.
*Бывший председатель правления ОАО МБА Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 г. В октябре 2016 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Позже наказание было увеличено еще на 1,5 года.
Гаджиев обвиняется в присвоении растрате денежных сумм в размере до 4 млрд. манатов. Однако его адвокаты заявили, что эти обвинения не были подкреплены достоверными доказательствами.
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