Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией: «Как только Трамп вступит в должность...»

В ходе 31-й сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте 5-6 декабря, не состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Согласно заявлениям азербайджанских правительственных СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен предложил провести встречу между двумя министрами иностранных дел во время сессии. Однако, как сообщается, азербайджанская сторона отказалась от этого предложения, сославшись на то, что они считают несправедливой и предвзятой политику администрации Байдена в отношении Азербайджана. Эти заявления, основанные на дипломатических источниках, пока не были рассмотрены ни одной из вовлеченных сторон, включая официальных лиц США.

Хотя мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном после Второй карабахской войны продолжаются уже более трех лет, мирное соглашение до сих пор не подписано. Переговоры проходили при посредничестве США, России и Европейского союза (ЕС), причем США поддерживали усилия ЕС. Кроме того, прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией недавно были сосредоточены на пограничных вопросах.

Несмотря на эти усилия, министр иностранных дел Азербайджана Байрамов подчеркнул на сессии ОБСЕ, что продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану остаются существенным препятствием для мирного процесса. Между тем, официальные лица Армении считают такие заявления безосновательными, а министр иностранных дел Мирзоян заявил, что 15 из 17 пунктов проекта соглашения были согласованы. Детали этого проекта не разглашаются.

Член парламентского комитета Азербайджана по международным отношениям Асим Моллазаде сообщил агентству Turan , что Азербайджан не видит необходимости в посредничестве. Он предположил, что для завершения необходимых соглашений достаточно прямых двусторонних контактов, если Армения продемонстрирует подлинную готовность.

Моллазаде объяснил отсутствие прогресса неспособностью Армении внести поправки в свою конституцию, чтобы отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян отклонил требование Азербайджана о внесении изменений в конституцию, вместо этого обвинив Азербайджан в сокрытии территориальных претензий в собственной конституции.

Политический комментатор Насими Мамедли сказал Радио Азадлыг, что участие членов Минской группы ОБСЕ часто усугубляет разногласия, а не содействует миру. Он подчеркнул, что прямые переговоры без посредников являются наиболее жизнеспособным путем вперед. Мамедли также отметил, что западное посредничество, в частности, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, было более эффективным в продвижении мирного процесса, чем подход России, который был направлен на замораживание конфликта и сохранение долгосрочного присутствия под видом миротворчества.

Мамедли не считает напряженность между правительством Азербайджана и администрацией Байдена непреодолимыми. Он подчеркнул, что, хотя Вторая карабахская война началась во время администрации Трампа, восстановление суверенитета Азербайджана завершилось при президентстве Байдена, и нет никаких доказательств действий, противоречащих интересам Азербайджана.

Оптимизм в отношении мирного соглашения сохраняется, и аналитики предполагают, что прогресс может ускориться, если администрация Трампа вернется к власти. Однако потенциал прорыва зависит от политической воли и приверженности обеих сторон решению нерешенных вопросов.