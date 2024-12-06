Репортаж с проспекта Руставели в Тбилиси, вечером 5 декабря

Митинги в Тбилиси, Батуми и других грузинских городах проходят уже восемь ночей подряд. Протестующие требуют отпустить всех задержанных и провести перевыборы парламента. Шесть ночей полиция разгоняла акции в Тбилиси – тогда были массовые задержания, иногда в жёсткой форме.