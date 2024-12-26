Бакинский аэропорт - 26 декабря 2024 года
Актуальный репортаж
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- 8 декабрь 2024, 11:19
Репортаж с проспекта Руставели в Тбилиси, вечером 7 декабря
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- 7 декабрь 2024, 11:52
Репортаж с проспекта Руставели в Тбилиси, вечером 6 декабря
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- 6 декабрь 2024, 14:54
Репортаж с проспекта Руставели в Тбилиси, вечером 5 декабря
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- 6 декабрь 2024, 13:10
Митинги в Тбилиси, Батуми и других грузинских городах проходят уже восемь ночей подряд. Протестующие требуют отпустить всех задержанных и провести перевыборы парламента. Шесть ночей полиция разгоняла акции в Тбилиси – тогда были массовые задержания, иногда в жёсткой форме.
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