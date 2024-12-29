В Баку доставлены тела погибших в крушении самолета AZAL
Актуальный репортаж
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- 29 декабрь 2024, 18:16
Удостоенные высокого звания Национального героя Азербайджана капитан лайнера Embraer 190 Игорь Кшнякин, пилот Александр Калянинов и бортпроводник Хокума Алиева были похоронены в воскресенье на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.
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- 26 декабрь 2024, 15:41
Бакинский аэропорт - 26 декабря 2024 года
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- 8 декабрь 2024, 11:19
Репортаж с проспекта Руставели в Тбилиси, вечером 7 декабря
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Репортаж с проспекта Руставели в Тбилиси, вечером 6 декабря
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