В Баку доставлены тела погибших в крушении самолета AZAL

Трое членов экипажа рейса Баку-Грозный похоронены на Аллее почетного захоронения в Баку

Удостоенные высокого звания Национального героя Азербайджана капитан лайнера Embraer 190 Игорь Кшнякин, пилот Александр Калянинов и бортпроводник Хокума Алиева были похоронены в воскресенье на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.