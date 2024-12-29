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(8 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку доставлены тела погибших в крушении самолета AZAL

В полночь 28 декабря  в Баку из Актау доставили тела погибших членов экипажа самолета AZAL и 21 пассажира.

Похороны пилотов и бортпроводницы ожидается в воскресенье.

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