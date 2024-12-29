AZAL-ın təyyarə qəzasında həlak olanların cənazələri Bakıya gətirilib
Aktual Reportaj
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- 29 Dekabr 2024, 18:16
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş Embraer 190 laynerinin kapitanı İqor Kşnyakin, Pilot Aleksandr Kalyaninov və stüardessa Hokuma Əliyeva bazar günü Bakıda İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunublar.
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- 26 Dekabr 2024, 15:41
Bakı hava limanı - 26 dekabr 2024-cü il
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- 8 Dekabr 2024, 11:19
Dekabrın 7-i axşam Tbilisinin Rustaveli prospektindən reportaj
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- 7 Dekabr 2024, 11:52
Dekabrın 6-i axşam Tbilisinin Rustaveli prospektindən reportaj
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