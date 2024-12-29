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(5 saat əvvəl)
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Turan İnformasiya Agentliyi
Turan İnformasiya Agentliyi

AZAL-ın təyyarə qəzasında həlak olanların cənazələri Bakıya gətirilib

Dekabrın 28-də gecə yarısı AZAL-a məxsus təyyarənin həlak olan ekipaj üzvlərinin və 21 sərnişinin cəsədləri Aktaudan Bakıya gətirilib.

Pilotların və stüardessanın dəfn mərasimi bazar günü gözlənilir.
 

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