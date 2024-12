AZAL-ın təyyarə qəzasında həlak olanların cənazələri Bakıya gətirilib

Dekabrın 28-də gecə yarısı AZAL-a məxsus təyyarənin həlak olan ekipaj üzvlərinin və 21 sərnişinin cəsədləri Aktaudan Bakıya gətirilib.

Pilotların və stüardessanın dəfn mərasimi bazar günü gözlənilir.



