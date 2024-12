Bakı-Qroznı reysinin üç ekipaj üzvü Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş Embraer 190 laynerinin kapitanı İqor Kşnyakin, Pilot Aleksandr Kalyaninov və stüardessa Hokuma Əliyeva bazar günü Bakıda İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunublar.

AZAL-a məxsus Embraer 190 təyyarəsi Qazaxıstanın Aktau Hava Limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Dövlət dəfn mərasimində hökumət nümayəndələri, ictimai xadimlər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri iştirak ediblər.

Fəlakətdən sonra, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə qəzanın səbəblərini araşdırmaq üçün Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi altında Dövlət Komissiyası yaradılıb.

Azərbaycan hökumətindəki mənbələr qəzanın səbəbinin Rusiya istehsalı yer-hava tipli raket olduğunu bildirirlər. Mənbələrə görə, raket Çeçenistan üzərində Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı aparılan hava müdafiəsi əməliyyatı zamanı atılıb. Məlumatlarda bildirilir ki, AZAL reysi yaxınlığında partlayış baş verib və parçalar təyyarəni vuraraq sərnişinlərə və ekipaj üzvlərinə zərər yetirib.

Zərər görmüş 8432 saylı reysə Rusiya hava limanlarında təcili eniş etməyə icazə verilmədiyi iddia olunur. Pilotlara Xəzər dənizi üzərindən Qazaxıstanın Aktau şəhərinə doğru uçmaq əmri verilib. Mənbələr həmçinin təyyarənin GPS naviqasiya sistemlərinin dəniz üzərindən uçuş zamanı qarışdırıldığını bildirirlər.

Azərbaycan rəsmiləri silahı "Pantsir-S" hava müdafiə raketi kimi müəyyən ediblər. Bununla yanaşı, Rusiya hərbi mənbələri regionda Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı aktiv hava müdafiə əməliyyatlarının aparıldığını təsdiqləsələr də, qəza ilə bağlı hər hansı bir əlaqəni inkar ediblər.

Qazaxıstan hakimiyyəti bədbəxt uçuşda sərnişinlər və ekipaj üzvləri haqqında məlumat yayıb. Təyyarədəki 67 nəfərdən, o cümlədən beş ekipaj üzvündən, 38 nəfər həlak olub, 29 nəfər isə sağ qalıb.

Qazaxıstanın Nəqliyyat naziri Marat Karabayev Aktau şəhərində keçirilən brifinqdə qurbanlarla bağlı məlumat verib:

Qəzanın araşdırılması davam edir və rəsmilər fəlakətə səbəb olan amillərin müəyyənləşdirilməsi üzərində işləyirlər.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video