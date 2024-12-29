Трое членов экипажа рейса Баку-Грозный похоронены на Аллее почетного захоронения в Баку
Удостоенные высокого звания Национального героя Азербайджана капитан лайнера Embraer 190 Игорь Кшнякин, пилот Александр Калянинов и бортпроводник Хокума Алиева были похоронены в воскресенье на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.
Самолет Embraer 190 Авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи аэропорта Актау в Казахстане.
В государственных похоронах приняли участие представители правительства, общественные деятели и представители гражданского общества.
По поручению президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин авиакатастрофы во главе с премьер-министром Али Асадовым.
Источники в правительстве Азербайджана утверждают, что причиной крушения стала российская ракета класса «земля-воздух». По данным источников, ракета была выпущена во время операции ПВО по украинским беспилотникам над Чечней. Сообщается, что взрыв произошел недалеко от рейса AZAL, и осколки попали в самолет, ранив пассажиров и экипаж.
Поврежденному самолету, выполнявшему рейс 8432, якобы отказали в разрешении на аварийную посадку в российских аэропортах. Пилотам было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау, Казахстан. Источники также утверждают, что навигационные системы GPS самолета были заглушены во время полета над морем.
Азербайджанские официальные лица идентифицировали оружие как ракету ПВО "Панцирь-С". Между тем, российские военные источники подтвердили активные операции ПВО против украинских беспилотников в регионе во время инцидента, но не признали никакой связи с крушением.
Власти Казахстана опубликовали данные о пассажирах и экипаже на борту злополучного рейса. Из 67 человек на борту, включая пять членов экипажа, 38 погибли, а 29 выжили.
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, выступая на брифинге в Актау, привел данные о жертвах:
- Азербайджан: 37 пассажиров, в том числе 23 погибших и 14 выживших.
- Россия: 16 пассажиров, 7 погибших, 9 выживших.
- Кыргызстан: 3 пассажира, все выжили.
- Казахстан: 6 пассажиров, все погибли.
Расследование крушения продолжается, власти работают над установлением факторов, приведших к катастрофе.
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