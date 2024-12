Удостоенные высокого звания Национального героя Азербайджана капитан лайнера Embraer 190 Игорь Кшнякин, пилот Александр Калянинов и бортпроводник Хокума Алиева были похоронены в воскресенье на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Самолет Embraer 190 Авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи аэропорта Актау в Казахстане.

В государственных похоронах приняли участие представители правительства, общественные деятели и представители гражданского общества.

По поручению президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин авиакатастрофы во главе с премьер-министром Али Асадовым.

Источники в правительстве Азербайджана утверждают, что причиной крушения стала российская ракета класса «земля-воздух». По данным источников, ракета была выпущена во время операции ПВО по украинским беспилотникам над Чечней. Сообщается, что взрыв произошел недалеко от рейса AZAL, и осколки попали в самолет, ранив пассажиров и экипаж.

Поврежденному самолету, выполнявшему рейс 8432, якобы отказали в разрешении на аварийную посадку в российских аэропортах. Пилотам было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау, Казахстан. Источники также утверждают, что навигационные системы GPS самолета были заглушены во время полета над морем.

Азербайджанские официальные лица идентифицировали оружие как ракету ПВО "Панцирь-С". Между тем, российские военные источники подтвердили активные операции ПВО против украинских беспилотников в регионе во время инцидента, но не признали никакой связи с крушением.

Власти Казахстана опубликовали данные о пассажирах и экипаже на борту злополучного рейса. Из 67 человек на борту, включая пять членов экипажа, 38 погибли, а 29 выжили.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, выступая на брифинге в Актау, привел данные о жертвах:

Расследование крушения продолжается, власти работают над установлением факторов, приведших к катастрофе.

