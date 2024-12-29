«Главная задача — чтобы уголовное право не использовалось в политических целях»

23 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям прокурор запросил для задержанного журналиста Теймура Керимова наказание в виде девяти лет лишения свободы. Прокурор также предложил признать его виновным по статье 182 (вымогательство путем угрозы) и в качестве дополнительного наказания запретить заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев.

Примечательным аспектом здесь является предложение о запрете журналисту заниматься своей профессиональной деятельностью в качестве дополнительного наказания.

Что это значит? Может ли прокурор потребовать запрета на журналистскую деятельность? Есть ли правовые основания для такого требования?

Кстати, 28 декабря Теймур Каримов был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Директор юридического центра «Защитник», адвокат Самед Рагимли ответил на вопросы ASTNA по данному поводу.

* * *

Вопрос: Теймур бей, в последнее время в судебных делах, связанных с журналистами, звучат призывы к запрету их профессиональной деятельности. Например, прокурор требовал для журналиста Теймура Каримова 9 лет лишения свободы и запрета на его журналистскую деятельность сроком на 2 года 6 месяцев. Может ли прокурор требовать такого запрета на журналистскую деятельность?

Ответ: Согласно статье 46.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью заключается в лишении лица возможности занимать определенные должности в государственных органах или органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессией или иной деятельностью. Данный вид наказания может быть назначен на срок от одного года до пяти лет в качестве основного наказания и на срок от одного года до трех лет в качестве дополнительного наказания.

Из статьи 46.1 УК РФ следует, что это дополнительный вид наказания, применяемый наряду с основным наказанием. Существуют две альтернативные формы этого наказания: запрет занимать определенные должности и запрет заниматься определенной деятельностью. В зависимости от должности или профессии обвиняемого в отношении него может быть применено любое из этих наказаний.

В данном случае, учитывая, что Теймур Каримов является журналистом и предъявленные ему обвинения в вымогательстве связаны с его журналистской деятельностью, прокурор может потребовать применения этого дополнительного наказания.

Вопрос: Может ли суд назначить такое наказание?

Ответ: Согласно статье 46.2 Уголовного кодекса, с учетом характера и общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного суд может признать невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и назначить это наказание в качестве дополнительной меры, даже в случаях, специально не предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Данное положение указывает на то, что при назначении такого наказания суд комплексно оценивает следующие факторы:

Характер и общественная опасность преступления.

Личные характеристики обвиняемого.

Другими словами, если суд сформирует отрицательное мнение относительно общественной опасности действий обвиняемого и его личных качеств, он может назначить данное наказание.

Важно отметить, что с учетом политической мотивированности обвинений против Теймура Каримова и его статуса политзаключенного вопрос применения этого наказания становится второстепенным. Как и в случае с другими политзаключенными, уголовное дело против Теймура Каримова противоречит стандартам справедливого правосудия. Однако в формальных рамках и прокурор имеет полномочия требовать это дополнительное наказание, и суд имеет полномочия применять его.

Вопрос: На каком правовом основании прокурор или суд могут выдвинуть такое требование или принять такое решение?

Ответ: Как я уже упоминал ранее, данные вопросы регулируются статьей 46 Уголовного кодекса.

Вопрос: Что говорит по этому поводу международное право?

Ответ: Международное право не исключает профессиональные запреты напрямую. Ключевым требованием международного права в отношении профессиональных запретов является соблюдение справедливого правосудия и наличие фактических оснований, оправдывающих запрет. Однако, как я уже упоминал, в политически мотивированных случаях такие меры неизбежно опираются на безосновательные обвинения, что делает любое наказание, наложенное на задержанного журналиста, неоправданным.

Вопрос: Зачем это делается? Какие выводы можно из этого сделать?

Ответ: Если против журналистов выдвигаются необоснованные обвинения в вымогательстве, то формальные юридические процедуры требуют применения дополнительных мер наказания, таких как запрет на профессиональную деятельность. Это предусмотрено нормами Уголовного кодекса. Главное здесь — не допустить политически мотивированных уголовных дел и не допустить злоупотребления уголовным правом в политических целях.