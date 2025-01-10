Трамп и Маск объявляют войну противникам регулирования Интернета: смена парадигмы в управлении социальными сетями

В пятиминутном видео, загруженном на его аккаунт в Instagram на этой неделе, генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о радикальном изменении политики модерации контента компании, что стало сигналом к ​​завершению программы проверки фактов в Соединенных Штатах . Подробнее

Хотя этот шаг представляется как техническое обновление, он имеет глубокие последствия для будущего свободы слова и цифрового управления во всем мире.

Заявление идеологически соответствует Илону Маску и бывшему президенту США Дональду Трампу, которые в последние годы выступали за «неограниченную свободу слова». Заявление Цукерберга: «Мы возвращаемся к истокам свободы слова и даем людям голос», подчеркивает этот сдвиг.

Meta принимает надзор со стороны сообщества

Meta больше не будет полагаться на профессиональных проверяющих факты, вместо этого приняв модель, основанную на отзывах пользователей, похожую на подход Маска с X (ранее Twitter). Ограничения на спорные темы, такие как гендер и иммиграция, будут сняты, а модерация будет сосредоточена только на серьезных нарушениях, таких как эксплуатация детей и преступления, связанные с наркотиками.

Цукерберг охарактеризовал предыдущие системы контроля контента компании как чрезмерно сложные и политически предвзятые, заявив: «Мы создали слишком много цензуры». Этот шаг также возобновляет продвижение политического контента на Facebook, Instagram и Threads, сводя на нет многолетние усилия по минимизации поляризации.

Просчитанная политическая перестройка?

Изменение политики соответствует более широким политическим тенденциям в США, включая назначение Джоэла Каплана, республиканца, главой публичной политики Meta. Наблюдатели предполагают, что Meta позиционирует себя благоприятно для ожидаемого политического возрождения Трампа.

Объявление было сделано в то время, когда Цукерберг переносит надзор за модерацией контента из Калифорнии в Техас, стремясь устранить предполагаемые идеологические дисбалансы в правоприменении. Критики утверждают, что этот шаг потакает правым настроениям, особенно учитывая, что назначенцы Федеральной комиссии по связи (FCC), такие как Брендан Карр, критиковали инициативы по проверке фактов.

Хотя эти изменения могут укрепить внутренние позиции Meta, они рискуют усугубить глобальное распространение дезинформации и экстремизма. Аналитики предупреждают, что ослабление модерации контента может усилить вредоносные нарративы, включая язык ненависти и теории заговора, особенно в регионах с низкой цифровой грамотностью и слабым регулирующим надзором.

Политика Илона Маска в отношении свободы телефонов и интернета Tesla

В ноябре 2024 года Илон Маск намекнул на новый рубеж: индустрию смартфонов. Выступая в подкасте Джо Рогана, Маск небрежно признал способность Tesla производить новаторский телефон, который может изменить глобальный технологический и политический ландшафт. Однако он настаивал: «Это не приоритет для нас — если только Apple или Google не сделают что-то действительно плохое».

Телефон Tesla, или «Teslaphone», как его неофициально окрестили, будет интегрироваться со спутниковой сетью Маска Starlink, предлагая высокоскоростной доступ в Интернет без географических или правительственных ограничений. Доступ в Интернет будет включен в комплект Teslaphone, стоимостью от 500 до 2000 долларов. Для Маска это не столько выход на насыщенный рынок смартфонов, сколько вызов существующей динамике власти, в которой доминируют Apple и Google, экосистемы магазинов приложений которых Маск критиковал как чрезмерно ограничительные.

Комментарии Маска соответствуют его более широкой философии технологической свободы, будь то амбиции Starlink по демократизации глобального доступа в Интернет или открытые патенты Tesla. «Если Apple или Google ужесточат контроль над экосистемами приложений, ограничив свободу пользователей, мы можем рассмотреть возможность вмешательства, чтобы гарантировать пользователям возможность делать собственный выбор», — сказал Маск.

Определяющей особенностью Teslaphone является его подключение к спутниковой сети Starlink, минуя традиционных поставщиков интернет-услуг. Маск представляет себе будущее, в котором эта технология станет широкодоступной, революционизируя доступ в интернет в регионах, где правительства жестко контролируют онлайн-пространства.

Политические последствия телефонов с поддержкой Starlink

Последствия смартфона на базе Starlink выходят далеко за рамки технологий. В таких странах, как Азербайджан, где правительство вводит строгий контроль над интернетом и отслеживает инакомыслие, Teslaphone может стать переломным моментом. Инфраструктура Starlink фактически обходит местных поставщиков услуг, подрывая государственный контроль над онлайн-активностью.

Наблюдатели отмечают, что авторитарные режимы могут отреагировать запретом Teslaphone или попыткой полностью заблокировать соединения Starlink. Однако такие действия могут противоречить внешней политике недавно избранной администрации Трампа, которая присоединилась к Маску в отстаивании свободы интернета. Для Азербайджана, страны, критикуемой за заключение в тюрьму интернет-активистов, появление этой технологии может стать сложным выбором: принять неограниченный доступ или рисковать отчуждением ключевых геополитических союзников.

Тест на глобальное управление

Teslaphone — это больше, чем просто технологическая инновация; это лакмусовая бумажка для глобального управления в цифровую эпоху. Стремление Маска к «интернету без границ» бросает вызов способности правительств регулировать онлайн-пространства, потенциально перерисовывая границы между свободой и контролем.

Для авторитарных режимов Teslaphone представляет угрозу статус-кво. Для демократических правительств он поднимает сложные вопросы о конфиденциальности, безопасности и роли частных корпораций в формировании общественного дискурса.

Поскольку Маск продолжает расширять границы, его Teslaphone может стать символом сопротивления централизованному контролю — как со стороны правительств, так и со стороны крупных технологических компаний. Реализует ли он свой разрушительный потенциал, остается неясным, но ясно одно: Teslaphone — это больше, чем просто телефон. Это заявление.