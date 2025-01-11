Путин попал «в тяжелое положение» — президент Байден

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Владимир Путин находится в "тяжелом положении" после того, как Вашингтон и Лондон ввели масштабные санкции против энергетического сектора России, сообщает корреспондент Turan в Вашингтоне.

"Путин попал в тяжелое положение , и очень важно, чтобы у него не было никакой передышки, чтобы продолжать эти ужасные вещи", - сказал Байден журналистам после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оба лидера обсудили поддержку администрацией США усилий для сдерживания России, подчеркнув необходимость их продолжения.

"Я знаю, что в Конгресс много демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжить поддержку Украины", - сказал Байден. "Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся, если Трамп решит прекратить финансирование".

Белый дом сообщил, что Зеленский в ходе разговора выразил признательность США за последний большой пакет санкций против российского энергетического сектора, который усиливает беспрецедентный режим санкций Вашингтона против российской экономики.

"Теперь ясно, что война Путина против Украины стала катастрофой для России", - говорится в сообщении Белого дома.

«Благодаря мужеству и решимости украинского народа и поддержке Соединенных Штатов, России не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей в Украине.

Когда Путин начал эту войну, он думал, что захватит Киев в считанные дни. Спустя почти три года Киев все еще свободен.

Россия хотела уничтожить украинский народ. Сегодня Украина остается свободной и динамично развивающейся демократией.

Россия хотела уничтожить украинскую армию. Теперь эта армия сильна и боеспособна как никогда.

Россия хотела развалить НАТО. Вместо этого НАТО больше, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо в своей истории", - отмечает Белый Дом.