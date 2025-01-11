Анар Алиев упорно продолжает давать показания против Губада Ибадоглу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс на докторантом Стамбульского университета, экономистом Фазилем Гасымовым, задержанными в 2023 г. в Турции и доставленными в Азербайджан.

Он и другой фигурант дела Анар Алиев, обвиняются в фальшивомонетничестве и по данным следствия к этому делу также причастен ученый-экономист и политик Губад Ибадоглу.

На заседании суда 9 января, Алиев вновь заявил, что Ибадоглу якобы дал ему поддельные доллары США, однако сам подсудимый не знал об этом.

Алиев не признал себя виновным в фальшивомонетничестве, однако согласился с обвинением в незаконном хранении оружия.

"Я нашел пистолет несколько лет назад. Держал его у себя дома. Взял пистолет чтобы спрятать в другом месте. По дороге меня задержали полицейские. Они отвезли меня в отделение полиции, обыскали и забрали оружие", - сказал обвиняемый.

Адвокаты спросили Алиева о его отношениях с Губадом Ибадоглу. Он сказал, что с Ибадоглу они встречались как очно, так и через WhatsApp.:

"Примерно за две недели до моего ареста была видеоконференция через WhatsApp. Позже к звонку присоединился еще один человек по имени Фазиль. Как я сказал на прошлом судебном заседании, тот кто сидит на скамье подсудимых не тот Фазиль которого я видел. Через неделю после этой онлайн-встречи мы встретились с Губадом на парковке перед мечетью имама Хусейна. Он дал мне доллары там. Когда мой дом обыскали, я выдал деньги полиции”, - сказал Алиев.

Гасымов во время дачи показаний представил суду несколько фотографий.

"Эта фотографии, которые я снял до ареста (показывает свои собственные фотографии - ред.). Я показал их Анару в СИЗО. Он сказал, что человека, с которым он разговаривал во время видеоконференции нет на этой фотографиях”, - сказал Гасымов. Суд не удовлетворил ходатайство Гасымова о включении эпизода с фотографиями в протокол, так как, по его утверждению, фотографии не имеют отношения к делу.

Гасымов задал Алиеву несколько вопросов. Однако Алиев не ответил ни на один из них.

10 января судебный процесс был продолжен. Защита Гасымова и прокурор задавали Алиеву вопросы. По словам защиты, есть несоответствия в показаниях Алиева в суде и на следствии. Судья удовлетворил ходатайство защиты о выяснении этих противоречий. Алиев заявил, что не хотел на следствии давать информацию о «некоторых деталях, но потом раскрыл их».

Давая показания Алиев заявил, что получил от Ибадоглу фальшивые деньги.

Алиев отказался отвечать на вопросы Гасымова и его защиты, объяснив это тем что это повторные вопросы.

На следующей неделе процесс будет продолжен.

Губад Ибадоглу ранее заявлял, что не знаком с Алиевым. По словам Ибадоглу, летом прошлого года, на паркинге возле мечети «Тезе пир» к нему подошел человек, который стал жаловаться на жизненные и экономические трудности. Этот человек похож на Алиева, которого следствие представило в качестве обвиняемого. В апреле прошлого года дело в отношении Ибадоглу было выделено в отдельное производство и он был освобожден из-под стражи, но до сих пор он находится под надзором полиции.

*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиком правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.

В июне он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста. В последнее время он по-прежнему отказывается от приема пищи, выпивая только подслащенный медом йогурт и воду.