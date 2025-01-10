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(5 часов назад)
Задержан оппозиционер Джамиль Гаджиев
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержан оппозиционер Джамиль Гаджиев

Член Национального совета демократических сил  (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан около 17.00 в пятницу перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Во время судебного процесса над членом координационного центра НСДС и партии «Мусават» Тофигом Ягублу,  Гаджиев развернул на улице плакат с лозунгом «Свободу политзаключенным!».

Сотрудники полиции сразу вырвали у активиста плаката и порвали его, а самого Гаджиева задержали.

Получить комментарии в МВД не удалось.
 

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