Задержан оппозиционер Джамиль Гаджиев
Член Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан около 17.00 в пятницу перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Во время судебного процесса над членом координационного центра НСДС и партии «Мусават» Тофигом Ягублу, Гаджиев развернул на улице плакат с лозунгом «Свободу политзаключенным!».
Сотрудники полиции сразу вырвали у активиста плаката и порвали его, а самого Гаджиева задержали.
Получить комментарии в МВД не удалось.
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