Задержан оппозиционер Джамиль Гаджиев

Член Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан около 17.00 в пятницу перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Во время судебного процесса над членом координационного центра НСДС и партии «Мусават» Тофигом Ягублу, Гаджиев развернул на улице плакат с лозунгом «Свободу политзаключенным!».

Сотрудники полиции сразу вырвали у активиста плаката и порвали его, а самого Гаджиева задержали.

Получить комментарии в МВД не удалось.

