Новая иранская угроза на границе с Азербайджаном
Иран установил новый загоризонтный радар дальностью действия 800 км в высокогорной провинции Гилян. Он предназначен для мониторинга северного воздушного пространства страны и интегрирован в систему ПВО Ирана, сообщает иранское издание İSW.
Радар под названием Nazi , способен обнаруживать цели на высоте более 30 км и может идентифицировать цели с низким радиолокационным отражением, такие как беспилотники и крылатые ракеты.
С появлением радара Nazir в Гиляне все воздушное пространство над Азербайджаном, Арменией, восточной Турцией , Грузией , западным Туркменистаном, юго-западным Казахстаном и всем Каспийским морем будет под наблюдением иранской ПВО.
İSW утверждает, что во время израильских авиаударов 26 октября 2024 года воздушное пространство Каспийского моря использовалось для нанесения ударов по Ирану «с участием властей в Баку».
«Теперь же, когда заработал радар Nazir, небо над Баку и Каспийским морем будет постоянно контролироваться иранской оборонной сетью, готовой противостоять любым враждебным движениям», - считает иранское издание ISW.
Отметим, что чисто внешне радар выглядит довольно примитивно. Однако он установлен не в западном Иране, откуда легче было бы следить за действиями Израиля, а возле города Ардебиль, на самой границе с Азербайджаном.
Этот факт лучше всего поясняет цели Тегерана, который не скрывает своего враждебного отношения к своему северному соседу, которого называет «искренним другом и братом».
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