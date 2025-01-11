Пожары в районе Лос Анжелеса не утихают
Пожары в Южной Калифорнии, начавшиеся 7 января, не удалось локализовать. Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия.
К 10 января площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла 11 тыс. га, из зоны бедствия были эвакуированы 360 тыс. человек, погибло 11 человек.
Пожары уничтожили тысячи домов и других строений.
Американский лидер назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата.
Борьба пожарных с целью удержать распространение огня, результатов не дает из-за сильного ветра, который раздувает огонь.
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