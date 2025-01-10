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(5 часов назад)
Евросоюз продлевает миссию наблюдателей на армяно-азербайджанской границе?
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Евросоюз продлевает миссию наблюдателей на армяно-азербайджанской границе?

Представитель ЕС по внешней политике и безопасности предложил продлить размещение гражданской миссии Евросоюза в Армении еще на два года. Об этом говорится в ответе пресс-службы представителя ЕС по внешней политике и безопасности на запрос армянской службы радио «Свобода».

«Государства-члены поддержали это предложение и в настоящее время обсуждают необходимые юридические акты с соответствующими органами Совета ЕС. Решение Совета о продлении ожидается в ближайшие дни», — говорится в  ответе.

ЕС также отверг обвинения Баку в том, что миссия занимается шпионажем против Азербайджана.

Мандат миссии ЕС предусматривает мониторинг  и доклады о ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также содействие усилиям ЕС по урегулированию между Арменией и Азербайджаном. С момента размещения наблюдательной миссии количество вооруженных инцидентов в приграничных районах значительно снизилось. Кроме того, ЕС регулярно информирует Азербайджан о деятельности миссии», - отмечено в ответе.

В феврале 2023 года в Армению прибыли первые 100 гражданских наблюдателей, а через несколько месяцев их число было удвоено.

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