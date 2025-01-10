В Азербайджане установлены минимальные гонорары для авторов фильмов, снятых по госзаказу

Кабинет министров Азербайджана с целью поощрения творческих работ, отражающих национальную идентичность и культурные ценности страны, ввел новые правила, устанавливающие минимальные размеры гонораров для авторов фильмов, заказанных государством.

Решение, изложенное в Постановлении № 4, устанавливает конкретные пороговые значения роялти для литературных сценариев, оригинальных музыкальных композиций и вклада режиссеров, операторов и других авторов фильмов. Эти правила привязаны к типу фильма, масштабу и оригинальности, обеспечивая базовый уровень для компенсации и одновременно поощряя высококачественную продукцию.

Согласно правилам, гонорары за сценарии полнометражных художественных фильмов начинаются с 10 000 манатов для оригинальных произведений, в то время как адаптации получают 4 800 манатов. Сценарии короткометражных фильмов и сериалов получают меньшие суммы. Оригинальные музыкальные произведения для полнометражных художественных фильмов приносят композиторам не менее 4 800 манатов, а для документальных и анимационных фильмов ставки ниже.

Финансирование роялти будет осуществляться за счет ассигнований из государственного бюджета на кинопроизводство и распределяться на основе соглашений между продюсерами и авторами. На выплаты будут влиять такие факторы, как художественное качество работы, сложность производства и профессиональные достижения создателей, говорится в указе.

В постановлении также указаны условия распределения роялти между соавторами и корректировки компенсаций в случае, если творческие работы не соответствуют режиссерскому замыслу фильма.

Чиновники подчеркивают, что правила направлены на защиту прав интеллектуальной собственности и поддержку культурной индустрии Азербайджана, способствуя созданию среды для творческого и художественного развития.

Министерство культуры обеспечит соблюдение стандартов и передачу фильмов, снятых за счет государственных средств, в Государственный фильмофонд Азербайджана по завершении производства.