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(5 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

BP-Azerbaijan останавливает работу на платформе Шах-Дениз из-за проблем с трубопроводом

Компания BP-Azerbaijan приостановила работы на своей морской платформе Alpha на газоконденсатном месторождении Шах-Дениз из-за технической неисправности подводного газопровода, используемого для транспортировки газового конденсата, сообщила в пятницу представитель компании Тамам Баятлы.

«Проблем с самой платформой нет», — пояснила Баятлы. Техническая неисправность была выявлена ​​на подводном трубопроводе, соединяющем платформу Alpha с терминалом Сангачал. В качестве меры предосторожности работы на платформе приостановлены, добавила она.

Баятлы подчеркнула, что платформа, ее персонал и связанные с ней объекты остаются в полной безопасности. «Мы проводим всю необходимую работу, чтобы решить проблему как можно скорее», — заявила она.

Расположенное в 70 километрах к юго-востоку от Баку в южной части Каспийского моря, месторождение Шах-Дениз было впервые обнаружено советскими геологами в 1954 году. Район относится к Южно-Каспийскому бассейну, который в геологическом отношении отличается от остальной части Каспийского моря подводными продолжениями горных хребтов Большого Кавказа и Копетдага.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан 4 июня 1996 года и ратифицирован парламентом Азербайджана в том же году. Добыча началась в декабре 2006 года, операции на первом этапе проводились с использованием платформы Alpha. Добыча газа и конденсата на втором этапе осуществляется с использованием платформы Bravo.

Право собственности на поле и его результаты

Консорциум Шах-Дениз включает:

  • BP plc (оператор, 29,99%)
  • Лукойл (19,99%)
  • ТПАО (19%)
  • НИКО (10%)
  • Дженуб Каз Дехлизи (21,02%)

По данным Министерства энергетики Азербайджана, с января по ноябрь 2024 года на месторождении добыто 3,1 млн тонн газового конденсата, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Работы на месторождении Шах-Дениз имеют решающее значение для роли Азербайджана как крупного экспортера энергоносителей, особенно через Южный газовый коридор, поставляющий природный газ в Европу.

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