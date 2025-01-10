BP-Azerbaijan останавливает работу на платформе Шах-Дениз из-за проблем с трубопроводом
Компания BP-Azerbaijan приостановила работы на своей морской платформе Alpha на газоконденсатном месторождении Шах-Дениз из-за технической неисправности подводного газопровода, используемого для транспортировки газового конденсата, сообщила в пятницу представитель компании Тамам Баятлы.
«Проблем с самой платформой нет», — пояснила Баятлы. Техническая неисправность была выявлена на подводном трубопроводе, соединяющем платформу Alpha с терминалом Сангачал. В качестве меры предосторожности работы на платформе приостановлены, добавила она.
Баятлы подчеркнула, что платформа, ее персонал и связанные с ней объекты остаются в полной безопасности. «Мы проводим всю необходимую работу, чтобы решить проблему как можно скорее», — заявила она.
Расположенное в 70 километрах к юго-востоку от Баку в южной части Каспийского моря, месторождение Шах-Дениз было впервые обнаружено советскими геологами в 1954 году. Район относится к Южно-Каспийскому бассейну, который в геологическом отношении отличается от остальной части Каспийского моря подводными продолжениями горных хребтов Большого Кавказа и Копетдага.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан 4 июня 1996 года и ратифицирован парламентом Азербайджана в том же году. Добыча началась в декабре 2006 года, операции на первом этапе проводились с использованием платформы Alpha. Добыча газа и конденсата на втором этапе осуществляется с использованием платформы Bravo.
Право собственности на поле и его результаты
Консорциум Шах-Дениз включает:
- BP plc (оператор, 29,99%)
- Лукойл (19,99%)
- ТПАО (19%)
- НИКО (10%)
- Дженуб Каз Дехлизи (21,02%)
По данным Министерства энергетики Азербайджана, с января по ноябрь 2024 года на месторождении добыто 3,1 млн тонн газового конденсата, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Работы на месторождении Шах-Дениз имеют решающее значение для роли Азербайджана как крупного экспортера энергоносителей, особенно через Южный газовый коридор, поставляющий природный газ в Европу.
Политика
-
- 10 январь 2025, 23:41
Член Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан около 17.00 в пятницу перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям.
-
В пятницу Соединенные Штаты объявили о самых крупных санкциях в отношении российского энергетического сектора, что обойдется Москве в миллиарды долларов.
-
- 10 январь 2025, 18:20
Удостоверение личности известного экономиста и политического деятеля Губада Ибадоглу оказалось недействительным, что еще больше ограничивает его права после освобождения под домашний арест. Об этом Turan сообщил сам Ибадоглу.
-
- 10 январь 2025, 17:37
Представитель ЕС по внешней политике и безопасности предложил продлить размещение гражданской миссии Евросоюза в Армении еще на два года. Об этом говорится в ответе пресс-службы представителя ЕС по внешней политике и безопасности на запрос армянской службы радио «Свобода».
Написать отзыв