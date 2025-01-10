США ударили санкциями по российскому нефтяному флоту, "Газпром нефти", "Сургутнефтегаз" и другим

В пятницу Соединенные Штаты объявили о самых крупных санкциях в отношении российского энергетического сектора, что обойдется Москве в миллиарды долларов.

Это , по словам представителей администрации Байдена, ограничит средства Кремля для войны в Украине, и даст Киеву больше рычагов для переговоров, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.

Сегодняшние санкции направлены против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух крупнейших российских нефтегазовых компаний, а также 183 российских судов, известных как "теневой флот" России.

Кроме того, под санкции попадут десятки российских чиновников и энерготрейдеров, в том числе высокопоставленные чиновники "Росатома", российской корпорации по атомной энергии.

Также под санкции попадут юридические и физические лица, участвующие в российском экспорте сжиженного газа , те, а также чиновников в металлургической и горнодобывающей секторах.

Эти санкции соответствуют обязательствам G7, сообщили журналистам высокопоставленные чиновники администрации Байдена.

"Сегодняшними действиями мы усиливаем санкционный риск, связанный с торговлей российской нефтью, включая транспортировку и финансовое содействие в поддержке российского экспорта нефти", - говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

По словам официальных лиц, Великобритания также принимает присоединяетс к США в санкциях против двух крупных российских производителей нефти.

Что касается последствий сегодняшних санкций, то представители администрации пояснили, что ведение бизнеса с нефтегазовыми компаниями с использованием долларов будет запрещено, что затруднит закупки российского экспорта. Москве придется строить новый теневой флот. Финансовая система, которую Россия использует для торговли нефтью, будет деградировать после сегодняшних санкций.

"Если бы мы приняли меры раньше, то цены на нефть выросли бы, что позволило бы вырасти российским доходам", - сказали представители администрации. Теперь же предложение превысит спрос.