Синоптики прогнозируют на воскресенье облачную и ветренную погоду

В воскресенье, 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, но в основном без осадков.

Ночью и утром местами возможен туман, подует северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 7-11° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

По районам Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 10-14° тепла. В горных районах ночью ожидается 2-6° мороза, днем - 4-9° тепла.