Коллаж
Синоптики прогнозируют на воскресенье облачную и ветренную погоду
В воскресенье, 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, но в основном без осадков.
Ночью и утром местами возможен туман, подует северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 7-11° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
По районам Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 10-14° тепла. В горных районах ночью ожидается 2-6° мороза, днем - 4-9° тепла.
Общество
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- 10 январь 2025, 16:35
11 января в Баку будет переменчивая погода без осадков. Утром в ряде мест Апшероне возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер.
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- 10 январь 2025, 12:33
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В 2017 году Сумгаитский городской суд вынес решение о выселении семьи Алиевых — беженцев из Губадлы (Акпер, Сарвиназ, Рамиль и еще двое членов семьи) — из незаконно занятой квартиры в 12-м микрорайоне, дом 7А, квартира 35. Суд постановил вернуть имущество законному владельцу — Самае Алиевой. Однако в дело вмешалось Министерство юстиции, сославшись на указ президента от 1 июля 2004 года, которым была утверждена государственная программа по улучшению условий жизни и труда беженцев. Согласно этому указу, беженцы, не имеющие альтернативного жилья, не могут быть выселены до тех пор, пока Исполнительная власть не предоставит им другое жилье.
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- 9 январь 2025, 14:37
10 января в Баку и на Апшероне будет пасмурно, без осадков. Умеренный юго-восточный ветер. Ночью +5+8, днем +9+14 градусов. Влажность ночью 80-85%, днем 65-70%.
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