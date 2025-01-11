Тофиг Ягублу
Тофиг Ягублу разоблачает фальсификации следствия
Очередное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 января по делу члены Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофига Ягублу прошло в напряженной атмосфере.
На заседании были продолжено «исследование доказательств».
Ягублу обратил внимание на логические нестыковки в переписке WhatsApp между другим фигурантом этого дела Эльнуром Вагифоглу и потерпевшим Эльшаном Гусейновым. Политик заявил, что переписка была сфабрикована следствием.
Кроме того, защита указала, что по данным антенных данных операторов сотовой связи, Вагифоглу и Гусейнов не могли 8 декабря 2023 г. в 15.45 встретиться у станции метро «Гянджлик». Вагифоглу в это время находился в Мехтиабаде.
Поэтому утверждение следствия о том, что Гусейнов якобы передавал деньги Вагифоглу для последующей их передачи Ягублу, «обещавщему» организовать первому шенгенскую визу, абсолютно не состоятельно, считает защита.
Ситуация в зале накалилась после того, как судья Эльнур Нуриев сделал Ягублу замечание о том, что «если он будет высказываться по каждому предложению, то процесс должен будет длиться месяцами».
Ягублу ответил, что он и так более года содержится в заключении. С другой стороны, заявил он, работа судей как в раз и заключается в проведении расследований и поэтому реплика судьи неуместна.
Ягублу обвинил судью Нуриева также в необъективности, отметив, что тот освободил из-под стражи человека, обявиняемого в обмане мошенническим путем 165 людей.
В ответ судья раздраженно потребовал от Ягублу «не вмешиваться в прочие его дела».
Когда Ягублу стал выступая апеллировать не к суду, а к находящимся в зале, Нуриев пригрозил продолжить процесс без его участия.
Это возмутило присутствующих и в зале поднялся шум.
Судья удалил нескольких присутствующих, в том числе зятя и соратника Ягублу – зампреда ПНФА, члена НСДС Сеймура Хази.
Следующее заседание по этому делу назначено на 17 января.
*Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.
Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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