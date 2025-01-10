Удостоверение личности Губада Ибадоглу  деактивировано (обновлено)

Удостоверение личности известного экономиста и политического деятеля Губада Ибадоглу оказалось недействительным, что еще больше ограничивает его права после освобождения под домашний арест. Об этом Turan сообщил сам Ибадоглу.

Так, удостоверение личности Ибадоглу, которое ему возвратило Главное управление по борьбе с оргпреступностью МВД после перевода из под заключения под домашний арест, более не действителен.

Документ не может быть использован для нотариально заверенных доверенностей или других официальных процессов, хотя должен быть действителен до 4 августа 2031 года.

Все это ограничило возможность Ибадоглу получать доступ к основным юридическим услугам. Так попытки использовать удостоверение личности через системы ASAN, не увенчались успехом. После ввода FIN (идентификационного номера) система отвечает - «Информация о данном FIN не обнаружена».

Эти ограничения нарушают закон Азербайджана «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах содержания под стражей», который гарантирует задержанным или арестованным лицам доступ к нотариальным услугам.

Попытки решить вопрос путем онлайн-обращений в Министерство внутренних дел пока не дали никаких результатов. Инцидент показывает отношение правительства Азербайджана к своим критикам. Ибадоглу, профессор и ярый критик правительства, ранее сталкивался с юридическими проблемами и обвинениями, которые считались политически мотивированными.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов сообщил Turan, что в отношении удостоверения личности Губада Ибадоглу каких-либо ограничений не вводилось.

Вопроса о деактивации удостоверения личности Ибадоглу нет, добавил он.