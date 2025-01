Los Anceles bölgəsində yanğınlar davam edir

Cənubi Kaliforniyada yanvarın 7-də başlamış yanğını lokallaşdırmaq mümkün olmayıb. ABŞ prezidenti Co Bayden genişmiqyaslı təbii fəlakət rejiminin tətbiq edildiyini açıqlayıb.

Yanvarın 10-na qədər Loc-Anceles bölgəsində yanğının sahəsi 11 hektara çatıb, fəlakət zonasından 360 min nəfər təxliyə olunub, 11 nəfər həlak olub.

Yanğın minlərlə evi və digər tikililəri məhv edib.

Amerika lideri Kaliforniyadakı yanğını ştatın tarixi boyunca ən məhvedici yanğın adlandırıb.

Alovu gücləndirən güclü küləklə əlaqədar yanğınsöndürənlərin alovun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə apardığı mübarizə nəticə vermir.

