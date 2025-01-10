Экономические проблемы Азербайджана в 2025 году: взгляд Губада Ибадоглу

Экономист Губад Ибадоглу дает отрезвляющий анализ экономических перспектив Азербайджана в начале 2025 года, отражая картину, характеризующаяся снижением цен на нефть, ростом инфляции и ожиданиями девальвации маната. Он отмечает, что давление этих факторов подорвет рост реального ВВП, сократит инвестиции и усугубит безработицу и бедность.

Размышляя о 2024 году, Ибадоглу критикует отсутствие прогресса в решении системных проблем, таких как коррупция и монополизация, которые подавляют свободное предпринимательство и усиливают доминирование укоренившихся интересов. Громкие дела о коррупции в Нахчыванской Автономной Республике выявили значительное хищение государственных средств, но завершились условными приговорами, что вызвало обеспокоенность по поводу подотчетности и управления.

Фискальные проблемы нависают над страной в 2025 году. Государственный бюджет отражает рост текущих расходов на 7,7%, достигнув 24,845 млрд манатов, в то время как капитальные вложения должны сократиться на 8,1%. Ибадоглу предупреждает, что непроизводительные расходы на оборону и реконструкцию составят почти 30% от общих расходов, что снизит экономическую эффективность на фоне сохраняющейся коррупции и отсутствия прозрачности.

Поворот внешней политики Азербайджана в сторону БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества сигнализирует о потенциальном охлаждении отношений с Европейским союзом, его основным торговым партнером. Ибадоглу утверждает, что эта перестройка в сочетании с геополитическими сдвигами, такими как второй президентский срок Дональда Трампа, может усугубить экономическое давление. Более низкие цены на нефть, вызванные агрессивной энергетической политикой США и сильным долларом, рискуют еще больше сократить доходы Азербайджана от ресурсов, усиливая фискальные ограничения.

Хотя сектор нефти и газа остается центральным — по оценкам, он внесет 28,7% ВВП в 2025 году — снижение доходов и инфляционное давление могут подорвать резервы Государственного нефтяного фонда. Прогнозы Министерства экономики указывают на средние цены на нефть в размере 70 долларов за баррель в 2025 году, при этом цены на природный газ также снижаются, что подчеркивает необходимость диверсификации.

Ибадоглу подчеркивает настоятельную необходимость структурных реформ для противодействия замедлению роста ВВП, который, как прогнозируется, снизится с 4,2% в 2024 году до среднего показателя в 3,3% в среднесрочной перспективе. Без этих реформ, предупреждает он, Азербайджан столкнется с растущей уязвимостью, а 2025 год обещает быть более сложным, чем предыдущий.

Анализ подчеркивает настоятельную необходимость корректировки политики для смягчения экономических и фискальных рисков, с которыми столкнется Азербайджан в предстоящем году.