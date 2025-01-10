Коллаж
Экономические проблемы Азербайджана в 2025 году: взгляд Губада Ибадоглу
Экономист Губад Ибадоглу дает отрезвляющий анализ экономических перспектив Азербайджана в начале 2025 года, отражая картину, характеризующаяся снижением цен на нефть, ростом инфляции и ожиданиями девальвации маната. Он отмечает, что давление этих факторов подорвет рост реального ВВП, сократит инвестиции и усугубит безработицу и бедность.
Размышляя о 2024 году, Ибадоглу критикует отсутствие прогресса в решении системных проблем, таких как коррупция и монополизация, которые подавляют свободное предпринимательство и усиливают доминирование укоренившихся интересов. Громкие дела о коррупции в Нахчыванской Автономной Республике выявили значительное хищение государственных средств, но завершились условными приговорами, что вызвало обеспокоенность по поводу подотчетности и управления.
Фискальные проблемы нависают над страной в 2025 году. Государственный бюджет отражает рост текущих расходов на 7,7%, достигнув 24,845 млрд манатов, в то время как капитальные вложения должны сократиться на 8,1%. Ибадоглу предупреждает, что непроизводительные расходы на оборону и реконструкцию составят почти 30% от общих расходов, что снизит экономическую эффективность на фоне сохраняющейся коррупции и отсутствия прозрачности.
Поворот внешней политики Азербайджана в сторону БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества сигнализирует о потенциальном охлаждении отношений с Европейским союзом, его основным торговым партнером. Ибадоглу утверждает, что эта перестройка в сочетании с геополитическими сдвигами, такими как второй президентский срок Дональда Трампа, может усугубить экономическое давление. Более низкие цены на нефть, вызванные агрессивной энергетической политикой США и сильным долларом, рискуют еще больше сократить доходы Азербайджана от ресурсов, усиливая фискальные ограничения.
Хотя сектор нефти и газа остается центральным — по оценкам, он внесет 28,7% ВВП в 2025 году — снижение доходов и инфляционное давление могут подорвать резервы Государственного нефтяного фонда. Прогнозы Министерства экономики указывают на средние цены на нефть в размере 70 долларов за баррель в 2025 году, при этом цены на природный газ также снижаются, что подчеркивает необходимость диверсификации.
Ибадоглу подчеркивает настоятельную необходимость структурных реформ для противодействия замедлению роста ВВП, который, как прогнозируется, снизится с 4,2% в 2024 году до среднего показателя в 3,3% в среднесрочной перспективе. Без этих реформ, предупреждает он, Азербайджан столкнется с растущей уязвимостью, а 2025 год обещает быть более сложным, чем предыдущий.
Анализ подчеркивает настоятельную необходимость корректировки политики для смягчения экономических и фискальных рисков, с которыми столкнется Азербайджан в предстоящем году.
Экономика
-
Турецкая компания Aksa Doğalgaz, входящая в состав Kazancı Holding, объявила о завершении контрактного процесса по покупке газораспределительных компаний Bursagaz и Kayserigaz. Эти компании работают под управлением SOCAR Türkiye Energy AS (STEAS) с 2019 года, сообщает Aksa Doğalgaz.
-
- 10 январь 2025, 17:42
Кабинет министров Азербайджана ввел новые правила, устанавливающие минимальные размеры гонораров для авторов фильмов, заказанных государством, с целью поощрения творческих работ, отражающих национальную идентичность и культурные ценности страны.
-
- 10 январь 2025, 16:46
Импорт чая в Азербайджан увеличился. По данным Государственного таможенного комитета, с января по ноябрь 2024 года импорт чая вырос на 3,3% в годовом исчислении до 12 893 тонн в натуральном выражении и на 4,5% в стоимостном выражении, составив 67,715 млн долларов США.
-
- 10 январь 2025, 16:08
Государственные железные дороги Азербайджана (ADY) сообщили о 28%-ном годовом увеличении объемов транзитных грузов по Международному транспортному коридору Север-Юг (NSTC) в 2024 году, достигнув 814 000 тонн. Этот рост подчеркивает согласованные усилия страны по раскрытию стратегического потенциала коридора, соединяющего Северную Европу и Россию с Индийским океаном.
Написать отзыв