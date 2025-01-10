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(5 часов назад)
Amnesty International  начала кампанию в защиту арестованных журналистов Meydan TV
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Amnesty International  начала кампанию в защиту арестованных журналистов Meydan TV

Международная правозащитная организация Amnesty International  начала кампанию с требованием освобождения арестованных в Азербайджане семи журналистов и работников медиа.

«Незаконное их задержание и арест стали частью усилившихся год назад репрессий против журналистов и критиков правительства», - говорится в заявлении организации.

Amnesty International инициировала направление писем президенту Ильхаму Алиеву с призывом к немедленному освобождению журналистов.

«6 декабря 2024 года правоохранительные органы арестовали сотрудников Meydan TV: Хаялу Агаеву, Айтадж Ахмедову, Айнур Ганбарову, Натига Джавадлы, Айсель Умудову и Рамина Деко (Джебраилзаде), а также заместителя директора Бакинской школы журналистики Ульви Таирова.

Их обвинили в контрабанде валюты в страну. Это обвинение похожее на обвинения, используемые против других критических голосов в Азербайджане, сфабриковано и политически мотивировано», - сказано в сообщении.

Международная кампания продолжится до марта.  

Отметим, что ранее по аналогичным обвинения в Азербайджане были арестованы около 15 журналистов и медиработников изданий Abzas Media, Kanal 13, Toplum TV и др.

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