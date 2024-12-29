Извинений недостаточно, Россия должна наказать виновных в крушении самолета AZAL и выплатить компенсации – Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев сегодня дал интервью государственному телевидению Азербайджана, в котором изложил позицию азербайджанской стороны о причинах крушения самолета AZAL, выполнявшего полет по маршруту Баку-Грозный. Он возложил ответственность за авиакатастрофу на российскую сторону и озвучил требования Баку к ней.

Алиев подчеркнул, что «окончательная версия» авиакатастрофы станет известна после вскрытия черных ящиков.

“Но и первичные версии достаточно обоснованны и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждение извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. В то же время в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета», - сказал Алиев.

По его словам, тот факт, что «фюзеляж был в пробоинах», отметает «первоначально вброшенную» версию о «столкновении со стаей птиц».

«Возможно, что при повреждении самолета, при ударе по нему пилот мог воспринять это как столкновение птиц с самолетом. Потому что, наверное, никому и в голову не могло прийти, что наш самолет будут обстреливать с земли в дружественной нам стране. Однако, к сожалению, некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии. Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что официальные структуры России выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести. Конечно, наш самолет был сбит случайно. Разумеется, здесь не может быть и речи о каком-то преднамеренном террористическом акте. Поэтому признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий», - далее отметил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан с первого дня выступал за то, чтобы расследованием занималась группа международных экспертов. «Российская сторона официально предложила нам, чтобы это дело расследовал Межгосударственный авиационный комитет. Мы категорически отказались от этого. И причина ясна. Потому что не секрет, что эта структура в основном состоит из российских чиновников и во главе этой структуры стоят граждане России. Факторы объективности здесь могли быть обеспечены не полностью. Если бы сразу же после катастрофы мы увидели справедливые и адекватные шаги со стороны России, то, возможно, мы бы не возражали. Но мы видели, что есть очевидные попытки замять этот вопрос», - подчеркнул Алиев.

Он считает, что расследование прояснит многие моменты, которые вызывают вопросы.

«К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае – это и абсурд, и глупость…Многие пассажиры были спасены, есть их показания. Травмы, нанесенные пассажирам и членам экипажа осколками, пробившими самолет, очевидны. Приписывать это каким-то птицам или же преподносить как взрыв газового баллона - глупо и бессовестно», - продолжил Алиев.

По словам Алиева, после вскрытия черных ящиков прояснится, почему самолет не смог приземлиться? Когда точно был открыт огонь с земли по самолету? Почему самолет не попытался приземлиться в ближайших аэропортах – Минводвх и Махачкале? Был ли самолет отправлен в Актау или это был объективный выбор (экипажа)?

“Существуют различные версии. Некоторые полагают, что самолет был намеренно отправлен наземной службой из Грозного, поскольку он уже был неуправляемым и существовала большая вероятность того, что воздушное судно упадет в море. В этом случае попытки замять вопрос будут успешными, и так называемая версия «птицы» будет представлена как основная. По мнению некоторых специалистов, Актау был выбран потому, что это открытое пространство, жилые кварталы находятся далеко от аэропорта, и экипаж мог предположить, что это будет аварийная посадка, поэтому выбрал для нее более подходящее место. Но с другой стороны, имея рядом аэропорты, лететь на большее расстояние, причем над морем, когда самолет находился в неуправляемом состоянии, было рискованнее. То есть ответа на все эти вопросы пока нет», - далее сказал Алиев.

Он с благодарностью отметил действия Казахстанской стороны в спасательной операции, медицинской помощи пострадавшим, понимании в вопросах расследования причин катастрофы, а также в целом солидарность народа Казахстана.

Алиев также сообщил, что приостановление полетов в некоторое города РФ является его решением в целях безопасности, поскольку в данных регионах воздушное пространство периодически закрывается.

Кстати, как отметил Алиев, по данным азербайджанской стороны операция «ковер» была объявлена после внешнего воздействия.

Каковы ожидания и требования Азербайджана к России в связи с происходящим?, отвечая на этот вопрос Алиев ответил:

«Мы открыто изложили российской стороне свои требования. 27 декабря эти требования официально были доведены до российской стороны. В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. (28 декабря президент РФ Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принес извинения за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве РФ, примеч. Turan). Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо экстраординарных требований или вопросов, это основано на международном опыте и нормальном человеческом поведении», - подчеркнул Алиев.