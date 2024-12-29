Путин вновь позвонил Алиеву
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines, сообщили в Кремле.
"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Сообщение аналогичного содержания распространила и пресс-служба президента Азербайджана.
Звонок Путина последовал после сегодняшнего заявления Алиева об ответственности РФ за авиакатастрофу.
Алиев заявил, что российская сторона принесла извинения (28 декабря Путин позвонил Алиеву). Однако этого недостаточно.
Она должна признать вину, привлечены к уголовной ответственности виновным, выплатить компенсации Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.
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