«Вопрос в другом: на какую модель перейдет Азербайджан?»

Арест правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников Meydan TV, развитие ситуации с правами человека в стране после COP29, а также реакцию международных организаций и Запада обсудил политический обозреватель Эрестун Оруджлу в интервью ASTNA.

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Вопрос: Господин Оруджлу, как вы оцениваете последние события?

Ответ: Я предполагаю, что ваш вопрос в первую очередь касается последних событий в стране. Однако должен сказать, что эти события нельзя оценивать исключительно с точки зрения внутренней политики. Это связано с тем, что в таких странах, как Азербайджан, внутренние события всегда имеют внешнеполитическую составляющую. В Азербайджане это стало своего рода традицией. Например, когда ухудшаются отношения с Ираном, в религиозных общинах страны внезапно появляются сотни «иранских шпионов» или «наркоманов». Аналогично, когда возникают споры с западными странами, оказывается, что среди журналистов, представителей оппозиции и активистов гражданского общества ищут многочисленных «хулиганов», «контрабандистов», а иногда и «наркоманов». Никаких новых измерений в нынешних инцидентах тоже нет. Однако существуют новые региональные и мировые тенденции, которые повлияли на эти события, тенденции, которые Баку либо не распознал вовремя, либо просто не посчитал существенными. В первую очередь, я имею в виду события в соседней Грузии и на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Теперь, следуя этим тенденциям, они, если можно так выразиться, «пытаясь подправить брови, выкалывают глаз».

Вопрос: Какую цель преследуют эти аресты — задержание известного правозащитника, а затем сотрудников Meydan TV?

Ответ: Как я уже говорил, они направлены на исправление ошибок, но делают это способами, которые, как всегда, приведут к негативным последствиям. Ошибки были совершены раньше — сразу после 44-дневной войны. Восстановление территориальной целостности, историческое достижение для Азербайджана, стало для правительства уникальной возможностью воспользоваться шансом. К сожалению, вместо того, чтобы воспользоваться этим шансом, власти решили пойти по противоположному пути: усилить общественное давление, достичь беспрецедентного уровня произвола среди правительственных чиновников и допустить безудержную криминализацию в государственных и правительственных органах. Эти процессы углубились до такой степени, что даже семьи шехидов и ветеранов, внесших непосредственный вклад в эту историческую победу, подверглись всеобщему унижению. Если к этому добавить все более углубляющийся социально-экономический кризис, картина становится гораздо яснее. Все это неизбежно вызвало справедливые протесты в обществе. Это были в основном пассивные протесты, но стало очевидно, что правительственные институты не обладали достаточным иммунитетом даже для того, чтобы справиться с ними. С другой стороны, хотя 44-дневная война была для нас борьбой за национальную достоинство и территориальную целостность, в более широком масштабе она ознаменовала начало новой геополитической поляризации, усиливая внешние влияния в регионе. В такой ситуации инстинкты самосохранения берут верх, становясь политическим приоритетом. Любая критика воспринимается как угроза, на которые власти отвечают«адекватными» шагами, свидетелями которых мы являемся сейчас.

Вопрос: Некоторые ожидали смягчения после COP29, но мы видим обратное. Чем правительство так встревожено?

Ответ: Я ожидал совершенно противоположного и подчеркивал это в различных интервью и заявлениях. К сожалению, именно это и произошло. События во время COP29 послужили скорее оправданием, чем причиной для нынешних инцидентов. Раз уж вы упомянули COP29, позвольте мне также указать на ошибки, допущенные в этом контексте. Главной ошибкой было представление события как политической вехи или, другими словами, его политизация. Это проистекает из тенденции представлять любое международное событие, от Евровидения до Формулы-1, как результат успешной политики. Когда это происходит, те, кто выступает против страны или ее правительства, используют эту самую тенденцию в качестве мишени. Так произошло и в этот раз — политические обвинения в адрес Азербайджана вышли на первый план. Более того, медиа продемонстрировали на весь мир убожество азербайджанских официальных лиц. Естественно, медиа должны быть наказаны за это.

Причины произошедшего глубже, поскольку на второй план отодвинуты два, необходимые для успеха политики, параметра - логика и рациональность. Например, что нам дает лишенная логики обвинения в «исламофобии» или «Новой Каледонии» в адрес стран, которые и без этого предвзято относятся к Азербайджану? Во-первых, самыми крайне исламофобскими политиками в Европе являются Виктор Орбан, Александр Вучич и Роберт Фитц, которых нам представляют как друзей, и это всем известно. Во-вторых, что нам дает создание новых врагов вместо превращения противников в союзников? Ничего, и это очевидно. Короче говоря, в результате этих нелогичных политических стычек страдают рядовые граждане Азербайджана, подвергающиеся арестам и репрессиям, а в определенных слоях общества растет недоверие и недовольство правительством.

Вопрос: Мы часто видим, что когда отношения с Западом идут не так, как хотелось бы, или когда от Запада чего-то добиваются, правительство оказывает давление на гражданское общество или СМИ, чтобы усадить их за стол переговоров. Чего, по вашему мнению, хочет правительство на этот раз?

Ответ: Я думаю, что правительство сейчас хочет от Запада теплого или, по крайней мере, терпимого отношения к своему тесному партнерству с Россией. Но, насколько мне известно, это не сработает. Напротив, отношение к Азербайджану и его правительству ужесточится, возможно, достигнув уровня санкций. Как я уже упоминал, в настоящее время мир находится в активной фазе геополитической поляризации, когда противоборствующие стороны нацеливаются на сторонников друг друга, чтобы ослабить свои позиции. События, которые начались с военной агрессии России на Украине и продолжились в Молдове, Грузии и совсем недавно в Сирии в течение последних 1-2 месяцев, являются ярким тому подтверждением. Также есть мнение, что все изменится, когда Трамп вернется к президентству. Однако остаются два вопроса: действительно ли это изменится и что будет происходить до этого?

Вопрос: Удовлетворительны ли реакции Запада и международных организаций на последние события?

Ответ: Удовлетворительны ли они — вопрос относительный. Важно понимать философию и подход западной политики. Запад всегда действует в соответствии со своими стратегиями и планами. Это означает, что последовательность событий следует его плану. Отклонения от плана означают действия в соответствии с планом и правилами противоположной стороны, что может привести к поражению. Поэтому их подходы существенно отличаются от наших оценок. Запад избегает импульсивных, эмоциональных и нерациональных шагов. Таким образом, то, что мы наблюдаем до сих пор, не являются реакциями.

Вопрос: Каким будет результат этих процессов?

Ответ: Все зависит от выбора правительства Азербайджана. Если стране удастся урегулировать отношения с Россией на минимально разрушительном уровне и сбалансировать влияние Москвы с другим партнером, таким как наш стратегический естественный союзник Турция, которая становится серьезной региональной державой, потрясений можно будет избежать. Однако на данный момент, похоже, России удалось использовать свое влияние, чтобы не только натравить Азербайджан на Запад, но и серьезно испортить отношения с Турцией. Справедливости ради следет сказать, что внутренние разногласия между сторонами также способствовали последней проблеме. Что касается арестов, репрессий и репрессий, я не вижу оснований для оптимизма. Для тех, кто организовал такие ужасные преступления, как беспрецедентная бойня в Тертере, даже массовые аресты журналистов и активистов являются обыденностью. Однако вопрос заключается в следующем: к какой модели движется Азербайджан? Перемены неизбежны и единственный выход из системного кризиса — через фундаментальные преобразования. В противном случае сценарий арабских стран будет неизбежен.