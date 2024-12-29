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(8 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан чествует членов экипажа Embraer 190 за героизм

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье издал указ о чествовании членов экипажа самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям» (AZAL), за исключительный профессионализм и мужество, проявленные при аварийной посадке после инцидента в воздухе.

Рейс, следовавший из Баку в Грозный 25 декабря, подвергся ракетной атаке и радиоэлетронным помехам в воздушном пространстве России, заставив пилотов потерять управление. Несмотря на трудности, экипажу удалось направить самолет в Актау в Казахстане, где они совершили аварийную посадку. Хотя инцидент привел к жертвам и травмам, усилия экипажа спасли множество жизней.

В знак признания их заслуг трем лицам посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана»:

  • Игорь Иванович Кшнякин
  • Александр Георгиевич Кальянинов
  • Хокума Джалил кызы Алиева

Еще два члена экипажа были награждены орденом «За храбрость» первой степени:

  • Зульфугар Сардар оглу Асадов
  • Айдан Вагиф кызы Рагимли

Президент Алиев похвалил экипаж за мужество, профессионализм и самоотверженность в деле защиты жизни пассажиров в чрезвычайных обстоятельствах.

В указе подчеркивается благодарность нации за героические усилия тех, кто выполнял свой долг ценой своей жизни.

1 отзыв

  • Chingiz

    2024-12-29

    Так и должно быть.Экипаж сделал все возможное, но...

    Cavab ver

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