Азербайджан чествует членов экипажа Embraer 190 за героизм
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье издал указ о чествовании членов экипажа самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям» (AZAL), за исключительный профессионализм и мужество, проявленные при аварийной посадке после инцидента в воздухе.
Рейс, следовавший из Баку в Грозный 25 декабря, подвергся ракетной атаке и радиоэлетронным помехам в воздушном пространстве России, заставив пилотов потерять управление. Несмотря на трудности, экипажу удалось направить самолет в Актау в Казахстане, где они совершили аварийную посадку. Хотя инцидент привел к жертвам и травмам, усилия экипажа спасли множество жизней.
В знак признания их заслуг трем лицам посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана»:
- Игорь Иванович Кшнякин
- Александр Георгиевич Кальянинов
- Хокума Джалил кызы Алиева
Еще два члена экипажа были награждены орденом «За храбрость» первой степени:
- Зульфугар Сардар оглу Асадов
- Айдан Вагиф кызы Рагимли
Президент Алиев похвалил экипаж за мужество, профессионализм и самоотверженность в деле защиты жизни пассажиров в чрезвычайных обстоятельствах.
В указе подчеркивается благодарность нации за героические усилия тех, кто выполнял свой долг ценой своей жизни.
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1 отзыв
Chingiz
2024-12-29
Так и должно быть.Экипаж сделал все возможное, но...