Азербайджан чествует членов экипажа Embraer 190 за героизм

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье издал указ о чествовании членов экипажа самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям» (AZAL), за исключительный профессионализм и мужество, проявленные при аварийной посадке после инцидента в воздухе.

Рейс, следовавший из Баку в Грозный 25 декабря, подвергся ракетной атаке и радиоэлетронным помехам в воздушном пространстве России, заставив пилотов потерять управление. Несмотря на трудности, экипажу удалось направить самолет в Актау в Казахстане, где они совершили аварийную посадку. Хотя инцидент привел к жертвам и травмам, усилия экипажа спасли множество жизней.

В знак признания их заслуг трем лицам посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана»:

Игорь Иванович Кшнякин

Александр Георгиевич Кальянинов

Хокума Джалил кызы Алиева

Еще два члена экипажа были награждены орденом «За храбрость» первой степени:

Зульфугар Сардар оглу Асадов

Айдан Вагиф кызы Рагимли

Президент Алиев похвалил экипаж за мужество, профессионализм и самоотверженность в деле защиты жизни пассажиров в чрезвычайных обстоятельствах.

В указе подчеркивается благодарность нации за героические усилия тех, кто выполнял свой долг ценой своей жизни.