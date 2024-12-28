По делу Азера Гасымлы расследование не ведется - Самира Гасымлы

За 20 дней, что Азер Гасымлы находится в СИЗО, никаких следственных действий с ним не проводилось. С ним никто не встречался. Только в первый день задержания в Ясамальском районном управлении полиции и в день судебного заседания состоялась очная ставка между Азером Гасымлы и обвинителем. Этот человек был в надвинутой на голову шапке, так что глаз не было видно, и отвернулся от Азера, сообщила Turan жена Гасымлы Самира Гасымлы .

Глава Института политического управления Азер Гасымлы был арестован 9 декабря и приговорен к четырем месяцам ареста до следствия по статье 182.2.3 Уголовного кодекса (вымогательство путем угроз). Гасымлы и его адвокат отрицают предъявленные ему обвинения, утверждая, что правоохранительные органы задержали его незаконно за его политические выступления с критикой внутренней политики правительства.

Самира Гасымлы общается с мужем по телефону дважды в неделю. Азер Гасымлы не видел своих двоих детей во время своего заключения. У пары трое детей — две старшие дочери и младший сын.

«Мы решили встретиться всей семьей 31 декабря в следственном изоляторе, поэтому вчера мне пришлось впервые сказать своему девятилетнему сыну, что его отец находится в тюрьме. Я подготовила его к встрече с отцом в таких обстоятельствах. Встреча с детьми запланирована на следующую неделю», - сказала Самира Гасымлы.

По ее словам, ее муж не жалуется на условия содержания. «Он содержится в четырехместной камере, оборудованной холодильником для хранения продуктов и телевизором, где задержанные могут смотреть новости. Заключенные питаются домашней едой, которую приносят их семьи, разделяя трапезу вместе. Сотрудники следственного изолятора общаются с Азером Гасымлы уважительно», — поделилась она своими личными встречами с ним.

Азер Гасымлы также не жалуется на здоровье. В начале заключения жена прислала ему поливитамины, чтобы поддержать здоровье в самые тяжелые дни.

Кюрдаханский следственный изолятор № 1 находится в 21 километре от Баку. Прямого автобусного сообщения из города в центр нет. Друзья и родственники помогают Самире Гасымлы добраться до учреждения с тяжелыми сумками с припасами в своих машинах.

На вопрос об ожиданиях ее семьи относительно ареста и суда над мужем Самира Гасымлы ответила, что они полностью осознают, за что его посадили в тюрьму. «Его наказывают за то, что он высказывал свое мнение и высказывал о ситуации в стране. Арест Азера Гасымлы является частью более широкой кампании репрессий против политических оппонентов в национальном масштабе. Его судьба будет решаться в контексте общей резолюции по всем политическим заключенным в Азербайджане», — заявила Самира Гасымлы.