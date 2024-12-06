У порезавшего себя в СИЗО активиста серьезные проблемы со здоровьем

Находящийся под арестом общественный активист Ниджат Ибрагим имеет серьезные проблемы со здоровьем после того, как он нанес себе увечья в СИЗО. Таким образом, он протестовал против необоснованного уголовного преследования.

Как сообщила Turan его супруга Парвин, 5 декабря она говорила с мужем по телефону.

«Ниджат сообщил, что у него сняли швы с горла, но опухоль там осталоась и причиняет сильные боли. От боли он не может повернуть шею.

Кроме того, у него высокое артериальное давление и одышка», - сказала супруга.

Она напомнила, что находясь в отчаянии от несправедливости и безысходности, активист 20 ноября порезал себе уши и горло куском зеркала. Ранее, 9 сентября после задержания он порезал себе горло в отделении полиции.

В Пенитенциарной службе заявляют, что требования Ниджата Ибрагимма не относится к компетенции этого ведомства.

*Ниджат Ибрагим 9 сентября был задержан по обвинению в умышленном нанесением тяжкого ущерба здоровью.

6 сентября в бакинском аэропорту пограничники не выпустили его из страны, сославшись на запрет МВД. При этом, его супругу и двух несовершеннолетних детей пропустили в самолет.

После этого, он обратился в МВД, требуя отменить незаконный запрет, и пригрозил сжечь себя перед зданием МВД.

9 сентября его задержали и предъявили обвинение в нанесении увечий. Активист отверг обвинения, заявив, что ни с кем в конфликт не вступал и с «потерпевшим» не знком.

5 октября он начал голодовку протеста, которую продолжал в течение двух недель.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды арестован и приговорен к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.