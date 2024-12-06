Ниджат Ибрагим
У порезавшего себя в СИЗО активиста серьезные проблемы со здоровьем
Находящийся под арестом общественный активист Ниджат Ибрагим имеет серьезные проблемы со здоровьем после того, как он нанес себе увечья в СИЗО. Таким образом, он протестовал против необоснованного уголовного преследования.
Как сообщила Turan его супруга Парвин, 5 декабря она говорила с мужем по телефону.
«Ниджат сообщил, что у него сняли швы с горла, но опухоль там осталоась и причиняет сильные боли. От боли он не может повернуть шею.
Кроме того, у него высокое артериальное давление и одышка», - сказала супруга.
Она напомнила, что находясь в отчаянии от несправедливости и безысходности, активист 20 ноября порезал себе уши и горло куском зеркала. Ранее, 9 сентября после задержания он порезал себе горло в отделении полиции.
В Пенитенциарной службе заявляют, что требования Ниджата Ибрагимма не относится к компетенции этого ведомства.
*Ниджат Ибрагим 9 сентября был задержан по обвинению в умышленном нанесением тяжкого ущерба здоровью.
6 сентября в бакинском аэропорту пограничники не выпустили его из страны, сославшись на запрет МВД. При этом, его супругу и двух несовершеннолетних детей пропустили в самолет.
После этого, он обратился в МВД, требуя отменить незаконный запрет, и пригрозил сжечь себя перед зданием МВД.
9 сентября его задержали и предъявили обвинение в нанесении увечий. Активист отверг обвинения, заявив, что ни с кем в конфликт не вступал и с «потерпевшим» не знком.
5 октября он начал голодовку протеста, которую продолжал в течение двух недель.
** Ибрагим в 2021 году был уже однажды арестован и приговорен к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.
-
-
- Актуальный репортаж
- 6 декабрь 2024 14:54
Политика
-
- 7 декабрь 2024, 13:01
Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила аресты сотрудников Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 11:39
“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 10:59
Базирующийся в Нью-Йорке Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание в Азербайджане шести журналистов и работников СМИ, в том числе 5 сотрудников Meydan TV и одного журналиста-фрилансера.
-
Грузинские спецподразделения разогнали антиправительственных демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с пятницы на субботу, что стало первым подобным разгоном за три дня протестов. Власти применили водометы и слезоточивый газ, чтобы очистить территорию возле парламента Грузии от протестующих. Несколько демонстрантов были задержаны.
Написать отзыв