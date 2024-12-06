Погода 7 декабря
В субботу в Баку и на Абшероне будет пасмурно, местами дожди. Северо-западный ветер перейдет в юго-восточный. Влажность 70-80%. Ночью +6+8°, днем +8+11°.
По стране в восточном регионе пройдут дожди, местами туман. Ветер восточный, порывистый.
В низменности ночью + 1+6°, днем +8+13°. В горах ночью до – 11° мороза, днем от -3 до +2° тепла.
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- Экономика
- 6 декабрь 2024 14:17
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Общество
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Для Эльшана Гасанова, 46-летнего мужчины с тяжелым нарушением слуха (четвертой степени), то, что должно было быть простым процессом получения государственных слуховых аппаратов, превратилось в бюрократический кошмар с участием трех учреждений здравоохранения. В результате Гасанов вынужден платить около 60 манатов (35 долларов США) несколько раз в год за то, что раньше было бесплатной услугой — стоимость, по его словам, неподъемная для его скромной пенсии по инвалидности.
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- 7 декабрь 2024, 09:47
В пятницу Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MIDA) за несколько секунд продало 544 субсидированные квартиры в городах Сумгайыт и Ленкорань. Продажи были осуществлены первым заявителям, которые успели просмотреть фотографии квартир на сайте MIDA и получить одобрение онлайн в режиме реального времени.
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В ходе 31-й сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте 5-6 декабря, не состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
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- 5 декабрь 2024, 16:21
10 декабря будет отмечаться Международный день прав человека. В преддверии этого дня был арестован азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров. 4 декабря Бинагадинский районный суд вынес ему решение о четырехмесячном предварительном заключении. Официальные обвинения включают мошенничество, хулиганство и нанесение легких телесных повреждений, однако Сафаров отрицает эти обвинения, связывая свой арест со своей правозащитной деятельностью.
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