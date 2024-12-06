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(46 минут назад)
Погода 7 декабря

Погода 7 декабря

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 7 декабря

В субботу в Баку и на Абшероне будет пасмурно, местами дожди. Северо-западный ветер перейдет в  юго-восточный. Влажность 70-80%.  Ночью +6+8°, днем +8+11°.

По стране в восточном регионе пройдут дожди, местами туман. Ветер восточный, порывистый.

В низменности ночью + 1+6°, днем +8+13°. В горах ночью до – 11° мороза, днем от -3 до +2° тепла.

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