Погода 7 декабря

В субботу в Баку и на Абшероне будет пасмурно, местами дожди. Северо-западный ветер перейдет в юго-восточный. Влажность 70-80%. Ночью +6+8°, днем +8+11°.

По стране в восточном регионе пройдут дожди, местами туман. Ветер восточный, порывистый.

В низменности ночью + 1+6°, днем +8+13°. В горах ночью до – 11° мороза, днем от -3 до +2° тепла.