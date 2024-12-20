Что сказал президент российским СМИ? Резолюция Европарламента…

18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью нескольким российским СМИ. В этом интервью Алиев обсудил значительное влияние западных стран на процессы в Грузии, особо отметив деятельность тысяч неправительственных организаций в стране, финансируемых из-за рубежа. Президент также отреагировал на освещение новостей об Азербайджане в западных СМИ.

19 декабря Европейский парламент принял резолюцию, касающуюся репрессий в Азербайджане против гражданского общества и независимых СМИ. Резолюция осудила продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане и призвала власти прекратить давление на инакомыслящие группы, а также снять сфабрикованные, политически мотивированные обвинения против правозащитников, журналистов, политических деятелей и других активистов.

Европейский парламент призвал Евросоюз ввести санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. В резолюции конкретно названы Фуад Алескеров, глава правоохранительного управления Администрации президента; Вилаят Эйвазов, министр внутренних дел; и Али Нагиев, глава Службы государственной безопасности.

Эти и другие вопросы обсудил в программе «Сложные вопросы» председатель партии «Мусават» Иса Гамбар.

По словам Гамбара, интервью создает впечатление особой близости между Азербайджаном и Россией, но это не отражает реальности и не служит фундаментальным интересам Азербайджана.

«Идея о том, что Азербайджан должен действовать осторожно в отношениях с Россией, понятна, но позиционирование Азербайджана как одного из ключевых союзников России противоречит ее интересам. Я считаю, что это ошибочная политика, которую необходимо пересмотреть», — заявил Гамбар.

По его мнению, на позицию руководства Азербайджана влияет публичная поддержка Россией администрации Алиева, независимо от каких-либо закулисных действий.

Комментируя отношения Азербайджана с США, Гамбар отметил, что власти Азербайджана, как и многие другие, похоже, прощаются с администрацией президента Байдена, понимая, что его срок скоро заканчивается, и теперь восхваляют бывшего президента Трампа, предвкушая его возвращение к власти.

«Я также не считаю такой подход правильным. Независимо от того, кто находится у власти в США, у них есть последовательные стратегии и цели. Ошибочно думать, что политика США кардинально изменится. Кроме того, Конгресс, его различные комитеты и Государственный департамент состоят не только из республиканцев. Там много демократов, и демократы вполне могут вернуться к власти на следующих выборах», — заметил Гамбар.

Что касается преследования представителей гражданского общества и независимых СМИ, Гамбар охарактеризовал ситуацию как крайне тревожную.

«В стране более 300 политических заключенных. Несправедливые аресты членов оппозиционных партий, представителей гражданского общества и журналистов по сфабрикованным обвинениям неприемлемы», — заявил он.

Относительно призыва Европарламента к ЕС ввести санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека, Гамбар отметил, что, хотя он поддерживает эти призывы, приравнивание лидеров карабахских сепаратистов к политзаключенным некорректно и не соответствует действительности. Однако он подчеркнул, что власти Азербайджана должны прислушаться к призывам положить конец нарушениям прав человека, прекратить давление на инакомыслящих и отменить политически мотивированные обвинения в адрес правозащитников, журналистов, политических и общественных активистов.