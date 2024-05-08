Дают ли месседжи из Армении надежду на мир?
Заметным изменением риторики правительство Армении продемонстрировало свою готовность к примирению и налаживанию конструктивного диалога со своими соседями по региону, в частности с Азербайджаном. Недавние заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сделанные в ходе пресс-конференции 7 мая, спровоцировали дискуссии о перспективах установления мира в регионе Южного Кавказа.
Пашинян выдвинул ряд важных предложений, направленных на деэскалацию напряженности и укрепление сотрудничества. Среди этих предложений - создание контрольно-пропускных пунктов для облегчения сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, шаг, который потенциально может решить давние проблемы с логистикой.
Кроме того, Пашинян подчеркнул важность развития дружественных отношений с соседними странами, такими как Грузия и Иран, при одновременном стремлении контролировать, уменьшать и, в конечном счете, устранять враждебность с Турцией и Азербайджаном. Его замечания подчеркивают приверженность к региональной стабильности и экономической интеграции, сигнализируя об отходе от прежних конфронтационных подходов.
Обращаясь к спорному вопросу о демаркации границы с Азербайджаном, Пашинян сформулировал четкую цель: свести на нет перспективу конфликта путем определения границ в Тавушской области. Этот стратегический шаг отражает прагматичный подход, направленный на предотвращение будущих конфликтов и создание условий, способствующих мирному сосуществованию.
Важно отметить, что Пашинян выразил готовность к предметному диалогу с Азербайджаном, признав необходимость подписания мирного договора к ноябрю. Это заявление имеет важное значение для продолжающегося процесса примирения и подчеркивает приверженность Армении конструктивному взаимодействию.
Предстоящая встреча в Алма-Ате имеет особое значение, поскольку Пашинян отметил, что состоятся обсуждения относительно включения Алма-Атинской декларации в мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Это событие подчеркивает ощутимый шаг на пути к формализации дипломатических соглашений и укреплению взаимного доверия.
Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу поделился своим мнением о меняющемся подходе Пашиняна, отметив преимущественно позитивный тон его недавних заявлений. Шахиноглу подчеркнул важность признания Пашиняном необходимости нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, расценив это как важнейшее достижение после недавних конфликтов.
Более того, Шахиноглу подчеркнул возможность подписания рамочного соглашения о мире до ноября, назвав предстоящую конференцию COP29 в Баку стратегическим сроком. Эта перспектива подчеркивает неотложность дипломатических усилий и ощутимый прогресс, достигнутый в ходе недавних переговоров.
Анализ Шахиноглу отражает растущий оптимизм в отношении перспектив установления мира в регионе, поскольку Армения готова извлечь экономическую выгоду из улучшения отношений с Азербайджаном. Потенциал для расширения энергетического сотрудничества и региональной интеграции является убедительным стимулом для обеих сторон в поиске дипломатических решений.
Сложный вопрос
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Решение Азербайджана о возможном переносе парламентских выборов с запланированной даты на ноябрь вызвало дискуссии о мотивах и целях, лежащих в основе этого изменения. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в качестве причины для рассмотрения вопроса о более ранней дате выборов сослался на конфликт с климатической конференцией COP29, запланированной на тот же месяц.
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- 6 май 2024, 20:40
Посол США в Азербайджане Марк Либби недавно затронул насущные проблемы, связанные с арестами журналистов и активистов гражданского общества в Азербайджане, во время встречи с местными журналистами. Отметив телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Либби подчеркнула, что США продолжают выступать в защиту прав человека и поддерживать независимые СМИ в стране.
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- 3 май 2024, 22:09
2023-cü ilin noyabrından bu yana media və vətəndaş cəmiyyətinə qarşı cinayət işləri çərçivəsində 20-yə yaxın jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti fəalı həbs olunub. Onların arasında korrupsiya araşdırmalarıyla tanınan “AbzasMedia” saytının rəhbəri Ülvi Həsənli, baş redaktoru Sevinc Vaqifqızı (Abbasova), jurnalistlər Hafiz Babalı, Elnarə Qasımova, Nərgiz Absalamova, “Toplum TV” internet televiziyasının təsisçisi, media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli, kanalın video redaktoru Müşfiq Cabbar, “Kanal 13” internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov və kanalın əməkdaşı Şamo Eminov, “Meclis.info” saytının rəhbəri İmran Əliyev və başqaları var.
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Недавние события указывают на изменение динамики отношений между Азербайджаном и западным миром, характеризующееся сдержанным тоном критики и растущим числом дипломатических контактов. Тем не менее, на фоне этих дипломатических инициатив непрекращающиеся аресты представителей гражданского общества и надвигающиеся санкции со стороны Соединенных Штатов подчеркивают сложности, лежащие в основе отношений Азербайджана с Западом.
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