Дают ли месседжи из Армении надежду на мир?

Заметным изменением риторики правительство Армении продемонстрировало свою готовность к примирению и налаживанию конструктивного диалога со своими соседями по региону, в частности с Азербайджаном. Недавние заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сделанные в ходе пресс-конференции 7 мая, спровоцировали дискуссии о перспективах установления мира в регионе Южного Кавказа.

Пашинян выдвинул ряд важных предложений, направленных на деэскалацию напряженности и укрепление сотрудничества. Среди этих предложений - создание контрольно-пропускных пунктов для облегчения сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, шаг, который потенциально может решить давние проблемы с логистикой.

Кроме того, Пашинян подчеркнул важность развития дружественных отношений с соседними странами, такими как Грузия и Иран, при одновременном стремлении контролировать, уменьшать и, в конечном счете, устранять враждебность с Турцией и Азербайджаном. Его замечания подчеркивают приверженность к региональной стабильности и экономической интеграции, сигнализируя об отходе от прежних конфронтационных подходов.

Обращаясь к спорному вопросу о демаркации границы с Азербайджаном, Пашинян сформулировал четкую цель: свести на нет перспективу конфликта путем определения границ в Тавушской области. Этот стратегический шаг отражает прагматичный подход, направленный на предотвращение будущих конфликтов и создание условий, способствующих мирному сосуществованию.

Важно отметить, что Пашинян выразил готовность к предметному диалогу с Азербайджаном, признав необходимость подписания мирного договора к ноябрю. Это заявление имеет важное значение для продолжающегося процесса примирения и подчеркивает приверженность Армении конструктивному взаимодействию.

Предстоящая встреча в Алма-Ате имеет особое значение, поскольку Пашинян отметил, что состоятся обсуждения относительно включения Алма-Атинской декларации в мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Это событие подчеркивает ощутимый шаг на пути к формализации дипломатических соглашений и укреплению взаимного доверия.

Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу поделился своим мнением о меняющемся подходе Пашиняна, отметив преимущественно позитивный тон его недавних заявлений. Шахиноглу подчеркнул важность признания Пашиняном необходимости нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, расценив это как важнейшее достижение после недавних конфликтов.

Более того, Шахиноглу подчеркнул возможность подписания рамочного соглашения о мире до ноября, назвав предстоящую конференцию COP29 в Баку стратегическим сроком. Эта перспектива подчеркивает неотложность дипломатических усилий и ощутимый прогресс, достигнутый в ходе недавних переговоров.

Анализ Шахиноглу отражает растущий оптимизм в отношении перспектив установления мира в регионе, поскольку Армения готова извлечь экономическую выгоду из улучшения отношений с Азербайджаном. Потенциал для расширения энергетического сотрудничества и региональной интеграции является убедительным стимулом для обеих сторон в поиске дипломатических решений.