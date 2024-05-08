В поселке Масазыр выявлен цех по изготовлению фальшивой водки

В поселке Масазыр выявлен цех по изготовлению фальшивой водки

Сотрудники полиции провели операцию против преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельного алкоголя и его продажей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В результате были арестованы Микаил Аббасов и члены его группы Фарид Мамедов, Фарид Хагвердиев, Ахмед Микаилов, Мехман Джафаров и Нурлан Заманов.

Установлено, что Микаил Аббасов вместе с указанными лицами создал мастерскую в поселке Масазыр Абшеронского района и занимался изготовлением алкогольных напитков кустарным способом.

Позже этот человек организовал оптовую и розничную продажу алкоголя в столице и регионах страны.

В ходе проверки магазинов и складов, принадлежащих членам группы, было выявлено большое количество контрафактной алкогольной продукции, этикеток отечественных и зарубежных торговых марок, крышек, а также технического спирта, не предназначенного для употребления в пищу.

В ходе экспертиз было доказано, что содержание алкогольных напитков не соответствует стандартам и представляет серьезную угрозу здоровью человека, говорится в сообщении.

Необходимые оперативно-розыскные мероприятия по данному факту продолжаются.