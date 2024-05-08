Азербайджан намерен включить в обязательное медицинское страхование лечение онкологических заболеваний

Азербайджан готов сделать значительный шаг вперед в сфере здравоохранения, поскольку со следующего года планирует включить лечение онкологических заболеваний в систему обязательного медицинского страхования.

Об этом заявила член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Малахат Ибрагимгызы в эксклюзивном заявлении для Turan.

Ибрагимгызы подчеркнула исключительную важность включения онкологического лечения в систему обязательного медицинского страхования, заявив: "Система обязательного медицинского страхования была внедрена в Азербайджане всего 2-3 года назад. Поэтому невозможно сразу охватить все медицинские услуги по этой схеме. Однако в прошлом году, по данным государственного агентства обязательного медицинского страхования, фонд учреждения уже был сформирован. Я считаю, что онкологические заболевания должны быть включены в пакет услуг."

Законодатель подчеркнула, что для лечения онкологических заболеваний требуются длительные сроки и значительные финансовые ресурсы, назвав их обременительными для семей. "Это также становится очень тяжелым финансовым бременем для семьи. Поэтому лечение онкологических заболеваний должно быть включено в пакет обязательного медицинского страхования", - подчеркнула Ибрагимгызы.

В парламенте продолжаются обсуждения, связанные с включением онкологического лечения в программу обязательного медицинского страхования. Ибрагимгызы сообщила, что позитивные сдвиги не за горами, заявив: "Мы уже провели несколько обсуждений в парламенте. При обсуждении бюджета на 2025 год это заболевание также будет включено в пакет обязательных медицинских услуг. Это абсолютно необходимо".

Решение о расширении сферы обязательного медицинского страхования для покрытия расходов на лечение онкологических заболеваний означает значительный шаг вперед в направлении повышения доступности медицинской помощи для граждан Азербайджана. С помощью этой активной меры правительство стремится облегчить финансовое бремя семей, сталкивающихся с проблемами лечения рака, обеспечивая при этом всесторонний охват медицинского обслуживания.