Представители омбудсмена посетили арестованных журналистов и активистов

Члены национальной превентивной группы при омбудсмене Азербайджана посетили в Бакинском СИЗО-1 грппу журналистов и активистов, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека.

Члены группы, в которой был и врач, провели встречи с Алескером Мамедли, Русланом Иззатли, Авазом Зейналлы, Ульви Гасанли, Севиндж Аббасовой (Вагифгызы), Наргиз Абсаламовой, Эльнарой Гасымовой, Хафизом Бабалы, Имраном Алиевым и Теймур Керимовым.

Беседы носили конфиденциальный характер.Представители омбудсмена расследовали условия содержания и состояние здоровья арестованных, выслушали их обращения, говорится в заключение пресс-релиза.

Напомним, что почти все они арестованы по делам Abzas Media и Toplum Tv. Еще один арестант - Теймур Керимов является руководителем ютуб-канала Kanal-11.