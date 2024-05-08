Представители омбудсмена посетили арестованных журналистов и активистов
Представители омбудсмена посетили арестованных журналистов и активистов
Члены национальной превентивной группы при омбудсмене Азербайджана посетили в Бакинском СИЗО-1 грппу журналистов и активистов, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека.
Члены группы, в которой был и врач, провели встречи с Алескером Мамедли, Русланом Иззатли, Авазом Зейналлы, Ульви Гасанли, Севиндж Аббасовой (Вагифгызы), Наргиз Абсаламовой, Эльнарой Гасымовой, Хафизом Бабалы, Имраном Алиевым и Теймур Керимовым.
Беседы носили конфиденциальный характер.Представители омбудсмена расследовали условия содержания и состояние здоровья арестованных, выслушали их обращения, говорится в заключение пресс-релиза.
Напомним, что почти все они арестованы по делам Abzas Media и Toplum Tv. Еще один арестант - Теймур Керимов является руководителем ютуб-канала Kanal-11.
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