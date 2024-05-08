Азербайджан применит цветовую шкалу предупреждений о погоде
Азербайджан применит цветовую шкалу предупреждений о погоде
Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана будет применять цветовую шкалу в прогнозах о метеорологических явлениях. Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции представителей данного ведомства.
В частности, предполагается использование 3 цветовые шкалы - желтую, оранжевую и красную.
Желтая шкала будет означать прогноз малых метеорологических рисков.
Оранжевый - будет означать высокие метеорологические риски для общественной безопасности, жилых помещений и имущества.
Красный цвет будет означать экстремальные риски, вызываемые штормами, бурями и ураганами.
Общество
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- 8 май 2024, 18:11
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