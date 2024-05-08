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(2 часа назад)
Азербайджан применит цветовую шкалу предупреждений о погоде

Азербайджан применит цветовую шкалу предупреждений о погоде

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан применит цветовую шкалу предупреждений о погоде

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана будет применять цветовую шкалу в прогнозах о метеорологических явлениях. Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции представителей данного ведомства.

В частности, предполагается использование 3 цветовые шкалы - желтую, оранжевую и красную.

Желтая шкала будет означать прогноз малых метеорологических рисков.

Оранжевый - будет означать высокие метеорологические риски для общественной безопасности, жилых помещений и имущества.

Красный цвет будет означать экстремальные риски, вызываемые штормами, бурями и ураганами.

 

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