Представитель МИД Израиля провела переговоры в Баку

Ализа Бин Нун, политический директор Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме провела накануне переговоры в МИД Азербайджана и в президентской администрации.

«Провёла плодотворные межминистерские консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым.

Наши прочные двусторонние отношения были тщательно обсуждены в поисках путей их дальнейшего развития.

Кроме того, мы рассмотрели развивающуюся динамику на Ближнем Востоке и на Кавказе. Благодарна за теплый прием и полезный обмен идеями.

Состоялась также дружеская встреча с моим другом, послом Эльчином Амирбековым, представителем президента по особым поручениям. Обсуждения охватили двусторонние и региональные вопросы, уделив особое внимание текущим событиям на Кавказе и Ближнем Востоке», - написала израильский дипломат в своем аккаунте на платформе X.