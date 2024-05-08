Представитель МИД Израиля провела переговоры в Баку
Представитель МИД Израиля провела переговоры в Баку
Ализа Бин Нун, политический директор Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме провела накануне переговоры в МИД Азербайджана и в президентской администрации.
«Провёла плодотворные межминистерские консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым.
Наши прочные двусторонние отношения были тщательно обсуждены в поисках путей их дальнейшего развития.
Кроме того, мы рассмотрели развивающуюся динамику на Ближнем Востоке и на Кавказе. Благодарна за теплый прием и полезный обмен идеями.
Состоялась также дружеская встреча с моим другом, послом Эльчином Амирбековым, представителем президента по особым поручениям. Обсуждения охватили двусторонние и региональные вопросы, уделив особое внимание текущим событиям на Кавказе и Ближнем Востоке», - написала израильский дипломат в своем аккаунте на платформе X.
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