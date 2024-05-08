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(2 часа назад)
Представитель МИД Израиля провела переговоры в Баку

Представитель МИД Израиля провела переговоры в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Представитель МИД Израиля провела переговоры в Баку

Ализа Бин Нун, политический директор Министерства иностранных дел Израиля  в Иерусалиме провела накануне переговоры в МИД Азербайджана и в президентской администрации.

«Провёла плодотворные межминистерские консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана  Фаризом Рзаевым.

Наши прочные двусторонние отношения были тщательно обсуждены в поисках путей их дальнейшего развития.

Кроме того, мы рассмотрели развивающуюся динамику на Ближнем Востоке и на Кавказе. Благодарна за теплый прием и полезный обмен идеями.

Состоялась также дружеская встреча с моим другом, послом Эльчином Амирбековым, представителем президента по особым поручениям. Обсуждения охватили двусторонние и региональные вопросы, уделив особое внимание текущим событиям на Кавказе и Ближнем Востоке», - написала израильский дипломат в своем аккаунте на платформе X.

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