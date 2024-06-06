Выделение 637 миллионов манатов на строительство нового здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вызвало серьезные споры. Проект строительства нового административного здания ЦБА, расположенного в Низаминском районе Баку, является крупным финансовым проектом. В контракте с головным подрядчиком предусмотрено, что на другие капитальные вложения, не включенные в смету строительства, выделяется 242,1 млн. манатов и дополнительно 39,8 млн. манатов.

В рамках контракта с генеральным подрядчиком на строительные работы будет выделено 355,1 миллиона манатов. Кроме того, 132,9 миллиона манатов будет потрачено на оснащение Казначейского центра соответствующим оборудованием и оснащение административного здания мебелью и другим необходимым оборудованием. Общая сумма потраченных средств и запланированных к расходованию средств составляет 636,99 миллиона манатов.

Экономист Натиг Джафарли выразил обеспокоенность по поводу этих расходов в ходе программы "Сложный вопрос". Джафарли подчеркнул, что строительство таких объектов должно быть обосновано с помощью подробных расчетов, представленных либо парламенту, либо общественности. Он отметил, что важно понимать необходимость строительства нового здания, причины, обусловливающие эту необходимость, и экономическую целесообразность таких значительных инвестиций. Однако, по словам Джафарли, ни одно из этих обоснований представлено не было.

"Маловероятно, что штат Центрального банка расширился до такой степени, что требуется новое офисное здание, или что новое здание существенно повлияет на рабочее время или эффективность Центрального банка", - заявил Джафарли. "Нужно ли Азербайджану новое здание Центрального банка стоимостью 637 миллионов манатов? Вопрос риторический", - добавил он, подчеркнув, что главная проблема заключается в том, принесут ли эти расходы какую-либо отдачу от инвестиций.

С 2015 года ЦБА прилагает все усилия для перехода к плавающему обменному курсу маната, создания функциональной системы обмена валюты и внедрения эффективных механизмов регулирования инфляции. Хотя, возможно, было бы несправедливо возлагать всю вину на ЦБА, строительство нового офисного здания стоимостью 637 миллионов манатов в этом контексте кажется сомнительным.

Джафарли утверждал, что проект строительства мог бы быть более понятным, если бы он создавал ощутимые экономические возможности, такие как вовлечение в проект местных компаний, закупка оборудования отечественного производства и использование местного сырья. "Но все будет закупаться за рубежом, и средства также будут поступать за рубеж. Сколько из этих 637 миллионов манатов в конечном итоге уйдет за границу? Вот в чем вопрос", - отметил он.

По мере продолжения дебатов обоснование столь значительных расходов остается под пристальным вниманием, что вызывает вопросы о приоритетности использования ресурсов в нынешних экономических условиях Азербайджана.

Экономист считает, что это можно было бы как-то понять, если бы это строительство создавало бы экономические возможности, например привлечение к реализации проекта местных компаний, приобретение оборудования отечественного производства, местного сырья и т.д.

«Но у нас все будет закуплено за границей и средства также уйдут за границу. Какая часть этих 637 миллионов уйдет за рубеж? Вопрос.», - говорит эксперт