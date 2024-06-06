Без изменения конституции Армении мирного договора с Азербайджаном не будет - И.Алиев
В Декларации о независимости Армении, которая включена в Конституцию Армении, есть территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому, заключение мирного договора с Азербайджаном без изменения Конституции Армении, невозможно. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в четверг на встрече со спикерами парламентов Тюркских стран.
«Пока у них есть территориальные претензии к нам, мы не можем заключить мирный договор с Арменией», - сказал Алиев.
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