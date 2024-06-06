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(1 час назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Без изменения конституции Армении мирного договора с Азербайджаном не будет - И.Алиев

В Декларации о независимости Армении, которая включена в Конституцию Армении, есть  территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому, заключение мирного договора с Азербайджаном без изменения Конституции Армении, невозможно. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в четверг на встрече со спикерами парламентов Тюркских стран.

«Пока у них есть территориальные претензии к нам, мы не можем заключить мирный договор с Арменией», - сказал Алиев. 
 

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