Без изменения конституции Армении мирного договора с Азербайджаном не будет - И.Алиев

Без изменения конституции Армении мирного договора с Азербайджаном не будет - И.Алиев

В Декларации о независимости Армении, которая включена в Конституцию Армении, есть территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому, заключение мирного договора с Азербайджаном без изменения Конституции Армении, невозможно. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в четверг на встрече со спикерами парламентов Тюркских стран.

«Пока у них есть территориальные претензии к нам, мы не можем заключить мирный договор с Арменией», - сказал Алиев.

