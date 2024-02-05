Отношения Азербайджана и Европы, предвыборная ситуация...
Сообщается, что Азербайджан рассматривает возможность пересмотра своего участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), о чем сообщают конфиденциальные источники, на которые ссылаются местные СМИ. Сообщается, что эксперты Министерства иностранных дел страны и администрации президента активно изучают правовые аспекты, связанные с потенциальным выходом из этих авторитетных международных организаций. Если к концу года не будет принято решение о восстановлении прав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, источники предполагают, что Баку может принять решение о выходе как из Совета Европы, так и из ЕСПЧ.
Политический комментатор Насими Мамедли поделился мнением об этих событиях в программе "Слож вопрос", выразив обеспокоенность потенциальными последствиями, которые такой выход может иметь для азербайджанского общества. Мамедли утверждал, что Совет Европы приносит пользу не только правительству, но и каждому члену азербайджанского общества. Он подчеркнул, что решение об отзыве, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность у граждан, поскольку Совет Европы и ЕСПЧ предоставили альтернативный путь к правосудию из-за опасений по поводу отсутствия независимости в судебных органах Азербайджана.
Мамедли подчеркнул важность обращения граждан в ЕСПЧ с тех пор, как Азербайджан присоединился к Совету Европы в 2001 году, добиваясь справедливого решения правовых вопросов внутри страны. Он отметил, что лишить общество этой возможности будет нелегко, подчеркнув потенциальное недовольство и негативную реакцию, которые могут возникнуть.
Политический обозреватель признал, что, за исключением вопросов, связанных с отношениями Азербайджана с Арменией и военной операцией в Карабахе в сентябре 2023 года, претензии, выдвинутые Советом Европы против Азербайджана, по его мнению, справедливы. Он особо указал на обеспокоенность по поводу политических заключенных, нарушений прав человека и невыполнения страной взятых на себя обязательств.
Мамедли заявил, что европейские институты чувствительны к вопросам, затрагивающим азербайджанский народ, и подчеркнул, что на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о лишении Азербайджана права голоса в значительной степени повлиял затянувшийся армянский вопрос. Он отметил, что до принятия резолюции Совет Европы не реагировал столь резко на нарушения прав человека в Азербайджане, связывая повышенное внимание с нерешенным карабахским вопросом.
Обсуждая предстоящие досрочные президентские выборы, Мамедли отметил отсутствие заметной предвыборной атмосферы в стране, что свидетельствует о заметном аспекте политического климата, поскольку Азербайджан ориентируется в этих сложных международных отношениях и внутренних соображениях.
Сложный вопрос
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На недавней встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом президент Ильхам Алиев высказал решительные возражения против решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишить азербайджанскую делегацию права голоса. Президент объяснил это решение инициативой группы меньшинств и заявил, что оно противоречит устоявшимся парламентским традициям. Он настаивал на том, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, предупредив, что невыполнение этого требования может привести к пересмотру участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.
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- 31 январь 2024, 17:45
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- 30 январь 2024, 20:19
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