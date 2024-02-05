Отношения Азербайджана и Европы, предвыборная ситуация...

Сообщается, что Азербайджан рассматривает возможность пересмотра своего участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), о чем сообщают конфиденциальные источники, на которые ссылаются местные СМИ. Сообщается, что эксперты Министерства иностранных дел страны и администрации президента активно изучают правовые аспекты, связанные с потенциальным выходом из этих авторитетных международных организаций. Если к концу года не будет принято решение о восстановлении прав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, источники предполагают, что Баку может принять решение о выходе как из Совета Европы, так и из ЕСПЧ.

Политический комментатор Насими Мамедли поделился мнением об этих событиях в программе "Слож вопрос", выразив обеспокоенность потенциальными последствиями, которые такой выход может иметь для азербайджанского общества. Мамедли утверждал, что Совет Европы приносит пользу не только правительству, но и каждому члену азербайджанского общества. Он подчеркнул, что решение об отзыве, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность у граждан, поскольку Совет Европы и ЕСПЧ предоставили альтернативный путь к правосудию из-за опасений по поводу отсутствия независимости в судебных органах Азербайджана.

Мамедли подчеркнул важность обращения граждан в ЕСПЧ с тех пор, как Азербайджан присоединился к Совету Европы в 2001 году, добиваясь справедливого решения правовых вопросов внутри страны. Он отметил, что лишить общество этой возможности будет нелегко, подчеркнув потенциальное недовольство и негативную реакцию, которые могут возникнуть.

Политический обозреватель признал, что, за исключением вопросов, связанных с отношениями Азербайджана с Арменией и военной операцией в Карабахе в сентябре 2023 года, претензии, выдвинутые Советом Европы против Азербайджана, по его мнению, справедливы. Он особо указал на обеспокоенность по поводу политических заключенных, нарушений прав человека и невыполнения страной взятых на себя обязательств.

Мамедли заявил, что европейские институты чувствительны к вопросам, затрагивающим азербайджанский народ, и подчеркнул, что на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о лишении Азербайджана права голоса в значительной степени повлиял затянувшийся армянский вопрос. Он отметил, что до принятия резолюции Совет Европы не реагировал столь резко на нарушения прав человека в Азербайджане, связывая повышенное внимание с нерешенным карабахским вопросом.

Обсуждая предстоящие досрочные президентские выборы, Мамедли отметил отсутствие заметной предвыборной атмосферы в стране, что свидетельствует о заметном аспекте политического климата, поскольку Азербайджан ориентируется в этих сложных международных отношениях и внутренних соображениях.