Первый после пятилетнего перерыва иностранный брокер вошел в страховой рынок Азербайджана
Первый после пятилетнего перерыва иностранный брокер вошел в страховой рынок Азербайджана
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил ООО "Магнус Иншуранс Брокер", дочернюю компанию грузинской страховой компании Magnus, в свой официальный реестр. Это событие знаменует собой первое появление иностранного брокера на страховом рынке Азербайджана за последние пять лет, в результате чего общее количество иностранных брокеров в реестре ЦБА достигло 86.
Базирующаяся в Грузии Magnus начала свою деятельность в 2016 году, сосредоточившись на предоставлении разнообразных страховых и перестраховочных продуктов. Позиционируемая в качестве ключевого преимущества, компания гордится своей способностью беспрепятственно предоставлять широкий спектр страховых услуг через единую платформу.
Рамин Гурбанов, занимающий должность директора и партнера, определен как ключевая фигура в деятельности страхового брокера Magnus Insurance Broker Magnus LLC, согласно Статистическому бизнес-регистру Национальной статистической службы Грузии. Однако на веб-сайте компании отсутствуют подробные сведения о нем и других руководителях и сотрудниках.
Удивительно, но информация о страховом брокере Magnus, ООО "Магнус", по-прежнему отсутствует в освещении грузинской прессы. Это интригующее упущение добавляет элемент таинственности в деятельность иностранной организации, оставляя ее деятельность и присутствие в значительной степени неисследованной.
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