Казахстан увеличит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту

Казахстан намерен увеличить поставки нефти по Транскаспийскому маршруту, доведя в течение двух лет транспортируемые объемы до 3 млн т.

Решение об этом было принято после транспортировки по Транскаспийскому маршруту в 2023 году 1 млн т нефти, при этом прогнозируется увеличение т в 2024 году транспортируемых объемов до 1,5 млн т. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее дал указание увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору в 2022 году, что привело к заключению стратегического соглашения между "КазМунайГазом" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Это соглашение предусматривает ежегодную отгрузку 1,5 млн т сырья с месторождения Тенгиз в Баку, что облегчает последующую транспортировку по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), в просторечии известный как "Срединный коридор", является ключевой мультимодальной транспортной артерией, связывающей Китай и Европу. В свете возросшей напряженности, вызванной конфликтом между Россией и Украиной, коридор привлек повышенное внимание из-за его роли в укреплении экономической стабильности и в качестве маршрута на случай непредвиденных обстоятельств в условиях геополитической неопределенности.

TMTM начинается с железнодорожного сообщения из Китая в Казахстан по маршрутам Достык или Хоргос/Алтынколь. Затем он проходит через Казахстан по железной дороге до порта Актау, а затем пересекает Каспийское море, чтобы добраться до порта Баку/Алят. Продолжая свой путь, маршрут проходит по железной дороге через Азербайджан и Грузию, предлагая еще два варианта для заключительного этапа в Европу: либо по железной дороге через Турцию, либо морским путем через Черное море.

Нынешний глобальный сценарий вызвал всплеск интереса к ТМТМ как к трансконтинентальному торговому маршруту, который высоко ценится за его потенциал укрепления экономической устойчивости и служит альтернативным путем, адаптируемым к геополитической нестабильности. Согласно исследованию Всемирного банка «Средний торговый и транспортный коридор», ТБНМ с точки зрения диверсификации торговых маршрутов и транспортной доступности представляет коммерческий и экономический интерес для Азербайджана, Грузии и Казахстана.

Dünya Bankının analitikləri bildirirlər ki, əməliyyat səmərəliliyinin artırılsa, Orta Dəhliz 2030-cu ilə qədər Xəzər dənizi ilə yük daşımalarını üç dəfə artıraraq 2021-ci il səviyyəsi ilə müqayisədə təqribən 11 milyon tona çatdıra bilər. Qeyd edək ki, bu daşıma həcminin təxminən 4 milyon tonunun konteyner daşımalarına artan tələbat hesabına təmin ediləcəyi gözlənilir. TBNM ildə 10 milyon tona qədər yük daşımaq potensialına malikdir və bu logistik gücün əhəmiyyətli hissəsi 200 min tona çatan konteyner daşımalarının payına düşür.

Аналитики Всемирного банка утверждают, что при повышении операционной эффективности Средний коридор может к 2030 году утроить грузопоток через Каспийское море, увеличившись по сравнению с уровнем 2021 года до 11 млн т. Ожидается, что около 4 млн т этого объема перевозок будет связано с растущим спросом на контейнерные перевозки. ТМТМ обладает потенциалом для перевозки по своему маршруту до 10 млн т грузов в год, причем значительная часть этих логистических мощностей приходится на контейнерные перевозки, достигающие 200 тысяч т.