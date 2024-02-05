Суд лишил свободы религиозного блогера Рашада Рамазанова на 5 лет и 4 месяца

Суд лишил свободы религиозного блогера Рашада Рамазанова на 5 лет и 4 месяца

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 5 февраля завершился судебный процесс над религиозным блогером Рашадом Рамазановым, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков.

Суд приговорил его к 5 годам 4 месяцам лишения свободы, сообщила его супруга Кенуль Рамазанова.

По ее словам, суд поспешно завершил процесс, ибо остался один не допрошенный свидетель. Сегодня гособвинитель выступил и предложил приговорить Рашада к 10 годам лишения свободы», - сказала супруга. Кроме того, подсудимому не дали выступить с заключительным словом.

«Судья Азер Тагиев просто спросил: хочешь ли ты оправдания? - на что Рашад ответил «да», продолжила она.

«Мой муж невиновен. Даже свидетели, явившиеся в суд, не дали против него показаний», - сказала она.

В свою очередь, адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что Рамазанов заявил в суде, что подвергался пыткам после задержания. Даже экспертиза признала, что следы насилия на его теле совпадают по срокам со временем его задержания.

«Вина Рамазанова не была доказана. Суд должен был оправдать его, но вынес обвинительный приговор», - сказал Садыгов.

По этой причине, после выступления прокурора, Рамазанов в знак протеста проглотил батарейку. Защита подаст апелляцию на приговор.

* Рашад Рамазанов был задержан 20 мая 2022 года, а на следующий день арестован на 4 месяца по обвинению по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Он отверг обвинения, правозащитники признали его политзаключенным.

Рашад Рамазанов также был арестован в мае 2013 года и приговорен к 9 годам лишения свободы также по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В 2019 году он был помилован.

Местные правозащитные организации заявили, что истинной причиной ареста является критика политики властей в области религии в социальных сетях, признав Рамазанова политзаключенным.